Стало известно происхождение денег на покупку оружия керченским стрелком

Бабушка керченского стрелка Галина Рослякова рассказала изданию, что за день до трагедии к ней пришел внук и забрал почти все свои детские фото, сказав, что хочет оцифровать их. После его ухода у пенсионерки пропали все сбережения, отложенные на похороны. «Рядом с фотоальбомом в косметичке у меня хранились 20 тысяч. Внук знал про них. Может быть, взял, когда забирал фотографии», — сказала женщина.

Она также предположила, что Владислав мог продать старый мотоцикл отца, который несколько лет стоял без дела в гараже. По ее словам, следователи проверяли эту теорию и обыскали помещение, но родственники пока не знают, на месте транспортное средство или нет.

Корреспондент газеты также обошел все отделения микрозаймов в Керчи, но везде сотрудники говорили, что Росляков к ним не обращался и он слишком молод для получения кредита.

На данный момент неизвестно, был ли у Рослякова источник дохода. О работе его отца Игоря ничего не сообщается. «Комсомольская правда» пишет, что семья распалась из-за его пьянства. Последнее время мужчина в основном сидел дома и получал пособие по инвалидности. Владислав жил с матерью, которая работала санитаркой в онкоцентре в Керчи и получала 14 тысяч рублей в месяц. Семья жила бедно и накопила две тысячи долгов за коммуналку за прошлый месяц.

По версии «Комсомольской правды», студенту требовалось около 50 тысяч рублей на покупку боекомплекта. В «Би-би-си» подсчитали более точную сумму. Так, около 20 тысяч рублей стоило турецкое помповое ружье Hatsan, которое, по словам директора керченского оружейного магазина, продали Рослякову. На 150 патронов он потратил еще 5,4 тысячи рублей. Весь процесс получения лицензии на покупку оружия стоил минимум 13,5 тысячи. Таким образом, стрелок потратил по меньшей мере 38,9 тысячи рублей на подготовку бойни.