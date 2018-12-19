Стали известны имена подозреваемых в отмывании денег в Danske

Сегодня вечером госпрокуратура назвала имена подозреваемых в отмывании денег в банке Danske, передает Majandus.
Подозреваемые в отмывании денег в Danske
Анатолий Иванов
Эрик Лидметс
Юрий Кидяев
Евгений Агневщиков
Марко Тедер
Михаил Мурников
Анна Куриленко
Наталья Комарова
Ольга Четверикова
Оксана Линдметс
Полиция задержала во вторник и в среду в общей сложности десятерых бывших сотрудников банка Danske, подозреваемых в причастности к крупномасштабному отмыванию зарубежных денег.
Евгений Агневщиков, Марко Тедер, Михаил Мурников и Ольга Четверикова покинули Danske несколько лет назад по неизвестным причинам и затем основали предприятие NRD, консультирующее по вопросам финансов и бизнеса.
Мурников говорил с Postimees несколько месяцев назад, тогда он пообещал подробно рассказать о том, как шли дела в банке Danske. Вскоре он отказался от интервью.
Однако позже ранее работавший в Swedbank Мурников утверждал, что ничего незаконного в делопроизводстве двух банков не было. По его словам, дела с иностранными клиентами там велись точно также. Он обосновал это тем, что времена были такие: раньше были другие правила и они действовали в рамках этих правил.
Как бы то ни было незаконную деятельность и отмывание денег он отрицал. Мурников также сказал, что Айвар Рехе ни в чем не виноват, поскольку его строго контролировали в штаб-квартире банка в Дании.
Äripäev писал, что Четверикова попалась во время внутренней проверки эстонского филиала банка и ушла практически со дня, ничего не говоря о своей деятельности. Ее клиенткой была Лантана Трейд, чьи внушающие подозрения документы в свое время привлекли внимание во время проверки и которую банк быстро исключил из числа клиентов.
Бывшие сотрудники банка, которые вызвали больше всего подозрений, фигурировали в списке преступников, разосланном Биллом Браудером, где было 26 подозрительных личностей. Согласно некоторым утверждениям, эти имена прокуратуре были известны еще до того, как Барудер разослал список.
Также прокуратура сообщила, что количество подозреваемых можно вырасти в ходе расследования.