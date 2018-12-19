Стали известны имена подозреваемых в отмывании денег в Danske

Подозреваемые в отмывании денег в Danske Анатолий Иванов Эрик Лидметс Юрий Кидяев Евгений Агневщиков Марко Тедер Михаил Мурников Анна Куриленко Наталья Комарова Ольга Четверикова Оксана Линдметс

Полиция задержала во вторник и в среду в общей сложности десятерых бывших сотрудников банка Danske, подозреваемых в причастности к крупномасштабному отмыванию зарубежных денег.

Евгений Агневщиков, Марко Тедер, Михаил Мурников и Ольга Четверикова покинули Danske несколько лет назад по неизвестным причинам и затем основали предприятие NRD, консультирующее по вопросам финансов и бизнеса.

Мурников говорил с Postimees несколько месяцев назад, тогда он пообещал подробно рассказать о том, как шли дела в банке Danske. Вскоре он отказался от интервью.

Однако позже ранее работавший в Swedbank Мурников утверждал, что ничего незаконного в делопроизводстве двух банков не было. По его словам, дела с иностранными клиентами там велись точно также. Он обосновал это тем, что времена были такие: раньше были другие правила и они действовали в рамках этих правил.

Как бы то ни было незаконную деятельность и отмывание денег он отрицал. Мурников также сказал, что Айвар Рехе ни в чем не виноват, поскольку его строго контролировали в штаб-квартире банка в Дании.

Äripäev писал, что Четверикова попалась во время внутренней проверки эстонского филиала банка и ушла практически со дня, ничего не говоря о своей деятельности. Ее клиенткой была Лантана Трейд, чьи внушающие подозрения документы в свое время привлекли внимание во время проверки и которую банк быстро исключил из числа клиентов.

Бывшие сотрудники банка, которые вызвали больше всего подозрений, фигурировали в списке преступников, разосланном Биллом Браудером, где было 26 подозрительных личностей. Согласно некоторым утверждениям, эти имена прокуратуре были известны еще до того, как Барудер разослал список.