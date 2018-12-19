США внесли в санкционный список Петрова и Боширова

Министерство финансов США внесло в санкционный список Александра Петрова и Руслана Боширова, которые подозреваются Великобританией в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распространенное заявление ведомства.