Чт, 20.12.2018
Видя, как Ушаков суфлировал Бурова во время вопросов, мне страшно, что Ушаков его использует лишь как лавровый листик, чтобы прикрыть свою политическую импотенцию. Вилнис Кирсис, оппозиционный депутат Рижской думы

США внесли в санкционный список Петрова и Боширова

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Александр Петров и Руслан Боширов

ФОТО: Reuters/ScanPix

Министерство финансов США внесло в санкционный список Александра Петрова и Руслана Боширова, которые подозреваются Великобританией в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распространенное заявление ведомства.

Как отмечается, ограничительные меры вводятся в отношении «Анатолия Чепиги, известного как Руслан Боширов», а также против «Александра Мишкина, известного как Александр Петров».

В заявлении минфина США они фигурируют как офицеры ГРУ, ответственные за попытку покушения на жизнь Сергея Скрипаля и его дочери».

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