Это тупик? KPV LV не меняет Гобземса и ждет разъяснений Кариньша

Об этом сообщил после заседания парламентской фракции "KPV LV" ее председатель Атис Закатистов.

"До тех пор, пока Кариньш не разъяснит свое отношение к Гобземсу, мы сохраняем прежние кандидатуры министров", - сказал Закатистов.

По его словам, "KPV LV" осознает, что сложилась напряженная ситуация, но до конца не понимает ее причин. Кариньш высказал свое личное мнение о кандидатуре Гобземса, толком не обосновав его.

Таким образом, формирование правительства дошло до "абсурдной ситуации, когда симпатия или неприятие конкретного человека влияет на принятие решений", - сказал Закатистов.

Кариньш должен объяснять свою позицию, чтобы она была понятна и "KPV LV", и всему обществу, сказал политик.

Сопредседатель "KPV LV" Артус Кайминьш сообщил журналистам, что голосовал против решения большинства членов фракции не менять кандидатуры министров, потому что по-прежнему считает, что министром внутренних дел от "KPV LV" должен быть депутат Алдис Блумбергс.

В четверг, 20 декабря, во фракции состоялось голосование о его выдвижении на этот пост, но большинство депутатов его не поддержало.

Кайминьш отметил, что "KPV LV" по-прежнему не знает всех кандидатов других партий, например, кто будет министром финансов от "Нового Единства" - Янис Рейрс или Арвил Ашераденс. У Кайминьша есть вопросы и по поводу отдельных кандидатов других партий.

По словам Кайминьша, если используется "редактирование" кандидатур министров от "KPV LV", то партия оставляет за собой право оценивать и претендентов других партий.

Как сообщалось, Кариньш отклонил кандидатуру Гобземса на должность министра внутренних дел и продолжит переговоры с партиями о стабильной поддержке формируемого им правительства.

"Мне в данный момент ясно одно - Алдис Гобземс не хочет формировать и поддерживать это правительство. Я не буду формировать правительство с Гобземсом в качестве министра внутренних дел", - сказал Кариньш журналистам.

Правительство, сформированное четырьмя партиями, без "KPV LV", получило бы 50 голосов в Сейме, что не дает стабильного правоцентристского большинства.

На вопрос, планирует ли он переговоры с Союзом "зеленых" и крестьян (СЗК), Кариньш ответил: "Это не мое решение. Если бы я мог действовать свободно, то работал бы с 77 голосами - всеми шестью правыми партиями. До сих пор это было невозможно из-за "красных линий" Новой консервативной партии (НКП) в отношении СЗК. Лидер НКП Янис Борданс заявил, что эти "красные линии" остаются в силе".

Учитывая, что выдвижение Гобземса на должность министра внутренних дел фактически отнимает у потенциального правительства 16 голосов, возникает вопрос к остальным партнерам - видят ли они другие возможности, добавил Кариньш.

До завтрашнего дня Кариньш продолжит переговоры с потенциальными партнерами, чтобы обеспечить стабильное большинство.

Он считает, что предложенное им распределение сфер ответственности в правительстве включало приоритеты всех партий и было сбалансированным.

"Теперь вопрос в том, можно ли создать другую модель. Я продолжу переговоры до завтрашнего дня", - сказал Кариньш.

На его взгляд, партиям по-прежнему не хватает сотрудничества и готовности идти на компромиссы.