Министр обороны Украины: На Азове построят морскую военную базу

"Я ставлю задачу командующему Военно-морских сил, чтобы подать расчеты для создания морской базы в Азовском море. Нам точно нужно усилить присутствие в Азовском море. Мы должны реагировать на угрозы в Азовском море", - отметил глава Минобороны.

Он также заверил, что Украина не согласится с очередной попыткой захватить новые территории страны.

Напомним, 25 ноября российский спецназ захватил два украинских катера Бердянск и Никополь и буксир Яны Капу на подходе к Керченскому проливу.

24 украинских моряка были арестованы по обвинению в "незаконном пересечении границы РФ".

В МИД Украины заявили, что РФ развязала войну против Украины в нейтральных водах. Россия называет действия Украины в районе Керченского пролива "провокационными".