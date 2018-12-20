Министр обороны Украины: На Азове построят морскую военную базу

Возле Азовского моря построят морскую военную базу. Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак, сообщает в четверг, 20 декабря, телеканал Прямий.
"Я ставлю задачу командующему Военно-морских сил, чтобы подать расчеты для создания морской базы в Азовском море. Нам точно нужно усилить присутствие в Азовском море. Мы должны реагировать на угрозы в Азовском море", - отметил глава Минобороны.
Он также заверил, что Украина не согласится с очередной попыткой захватить новые территории страны.
Напомним, 25 ноября российский спецназ захватил два украинских катера Бердянск и Никополь и буксир Яны Капу на подходе к Керченскому проливу.
24 украинских моряка были арестованы по обвинению в "незаконном пересечении границы РФ".
В МИД Украины заявили, что РФ развязала войну против Украины в нейтральных водах. Россия называет действия Украины в районе Керченского пролива "провокационными".
Мировое сообщество призывает РФ вернуть захваченные корабли и отпустить украинских моряков.