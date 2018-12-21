Александра Курусова - о жизни в Сингапуре и новой любви
Преподаватель танцев Александра Курусова с начала лета называет своим новым домом Сингапур. Там она преподает танец в престижной танцевальной школе Shawnand Gladys Dance Academy. Под Рождество Александра навестила родную Латвию и в интервью Vakara Ziņas рассказала о своей новой любви.
Александра поведала о том, что ее любимый мужчина Джеймс - предприниматель из Шотландии. "28 декабря мы отпразднуем первые полгода вместе. Мы общаемся на английском языке", – сказала Курусова изданию Vakara Ziņas.
"Я не знаю, стоит ли произносить столь громкие слова, но мне кажется, что последние полгода - один из самых прекрасных периодов в моей жизни",
- делится радостью танцовщица.
Рождество Александра проведет в Шотландии, где собирается познакомиться с семьей нового друга. После этого очаровательная танцовщица с любимым мужчиной вернется в Ригу, где запланировано знакомство Джеймса с ее родителями.
2 января Александра намерена с любимым вернуться в Сингапур, где она продолжит преподавать танец.
My 1st day in Singapore- my new home and a workplace for some time ☺️ Honored and happy to be teaching dancing at Shawn & Gladys Dance academy 🇸🇬 Pirmā diena Singapūrā- manas mājas un darba vieta uz kadu laiku ☺️ Esmu pagodināta un priecīga mācīt dejošanu Shawn & Gladys Dance academy 🇸🇬 #singapore #shawnandgladysdanceacademy #shawnandgladys #dancing #lovemyjob