Александра Курусова - о жизни в Сингапуре и новой любви

Александра поведала о том, что ее любимый мужчина Джеймс - предприниматель из Шотландии. "28 декабря мы отпразднуем первые полгода вместе. Мы общаемся на английском языке", – сказала Курусова изданию Vakara Ziņas.

"Я не знаю, стоит ли произносить столь громкие слова, но мне кажется, что последние полгода - один из самых прекрасных периодов в моей жизни",

- делится радостью танцовщица.

Рождество Александра проведет в Шотландии, где собирается познакомиться с семьей нового друга. После этого очаровательная танцовщица с любимым мужчиной вернется в Ригу, где запланировано знакомство Джеймса с ее родителями.