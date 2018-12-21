Пт, 21.12.2018
Видя, как Ушаков суфлировал Бурова во время вопросов, мне страшно, что Ушаков его использует лишь как лавровый листик, чтобы прикрыть свою политическую импотенцию. Вилнис Кирсис, оппозиционный депутат Рижской думы

Александра Курусова - о жизни в Сингапуре и новой любви
Наши за границей

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: instagram/aleksandrakurusova

Преподаватель танцев Александра Курусова с начала лета называет своим новым домом Сингапур. Там она преподает танец в престижной танцевальной школе Shawnand Gladys Dance Academy. Под Рождество Александра навестила родную Латвию и в интервью Vakara Ziņas рассказала о своей новой любви.

Александра поведала о том, что ее любимый мужчина Джеймс - предприниматель из Шотландии. "28 декабря мы отпразднуем первые полгода вместе. Мы общаемся на английском языке", – сказала Курусова изданию Vakara Ziņas.

"Я не знаю, стоит ли произносить столь громкие слова, но мне кажется, что последние полгода - один из самых прекрасных периодов в моей жизни",

- делится радостью танцовщица.

Рождество Александра проведет в Шотландии, где собирается познакомиться с семьей нового друга. После этого очаровательная танцовщица с любимым мужчиной вернется в Ригу, где запланировано знакомство Джеймса с ее родителями.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by James Annand (@jamesannand) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yum #yum

A post shared by James Annand (@jamesannand) on

2 января Александра намерена с любимым вернуться в Сингапур, где она продолжит преподавать танец. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The Great British Ball 2018 #thegreatbritishball2018 #shangrilahotel #jaak #sentosa #singapore

A post shared by Aleksandra Kurusova (@aleksandrakurusova) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

33 #bd #birthday #birthdaygirl #33birthday #singapore #dinner #birthdaydinner #jaak

A post shared by Aleksandra Kurusova (@aleksandrakurusova) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

🖤🖤🖤#pasirrispark #singapore

A post shared by Aleksandra Kurusova (@aleksandrakurusova) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beautiful Palawan Beach 🏝 #sentosa #sentosaisland #palawan #palawanbeach #singapore

A post shared by Aleksandra Kurusova (@aleksandrakurusova) on

Читать также

Актуально

НАВЕРХ