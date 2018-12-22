Сб, 22.12.2018
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Фиктивных жён из Латвии принуждали сексуально обслуживать большую семью
"Без компромиссов" с Олегом Игнатьевым

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Иллюстративное фото

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Пять лет лишения свободы за намеренное вступление в фиктивный брак - как для мужчины, так и для женщины. Часто жертвы торговли людьми, социально незащищенные девушки из Латвии, воспринимают мошенников как любовь всей своей жизни. То, что их вовлекли в фиктивный брак они, как правило, понимают слишком поздно. Проблемы торговли людьми в студии TVNET "Без компромиссов" обсуждали психотерапевт Гуна Гейкина и юрист организации "Убежище "Надежный дом"" Гита Мирушкина.

Эксперты отмечают - жертвами фиктивных браков могут стать и мужчины. Правда в Латвии таких случаев не было.

Пакистан, Индия, Нигерия, Бангладеш, Албания, - страны, граждане которых чаще всего ищут фиктивных невест в Латвии.

"Были случаи, когда девушек не выпускали из комнат, они были заключены. Пленницы были вынуждены бросать записки на улицу, просить о помощи. Бывало, что женщины должны были сексуально обслуживать большую семью своего фиктивного супруга", - рассказывает Гуна Гейкина.

Примечательно, что среди женщин, которые становятся жертвами торговлей людьми, очень многие девушки имеют детей.

В основном, фиктивная невеста - это молодая девушка, которую лишили родительских прав, поэтому её дети не были вовлечены. Однако были случаи, когда мать уезжала к фиктивному мужу вместе со своим ребёнком. Средний возраст латвийских фиктивных невест - 20-25 лет. Однако латвийской практике фиктивных браков известна и дама 65-и лет.

О том, как выявить аферистов, которые пытаются склонить девушку к фиктивному браку, как выглядит портрет потенциальной жертвы торговли людьми, какие наказания предусматривает латвийский уголовный кодекс, и куда обращаться, если вы стали жертвами торговли людьми, смотрите в видео:

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