Эйгимс рассказал, когда его имя было вписано в картотеку КГБ

Бывший мэр Даугавпилса Рихард Эйгимс, имя которого в четверг было обнаружено в опубликованных документах Комитета государственной безопасности, отрицает свое сотрудничество с КГБ, сообщает агентство ЛЕТА.
В интервью даугавпилсской радиостанции Alise Plus Эйгимс сообщил, что его нахождение в так называемых "мешках ЧК" не означает сразу же сотрудничество с КГБ.
То, что он с КГБ не сотрудничал, было доказано в суде уже в 2005 году.
Эйгимс рассказал, что информация о его сотрудничестве с ЧК прозвучала в 2005 году перед муниципальными выборами.
По словам Эйгимса, в картотеку КГБ его имя было вписано в то время, когда он еще был курсантом школы милиции.
"Я прошел все судебные инстанции и доказал, что ни моего имени, ни подписей ни в каких документах нет", - утверждает бывший мэр Даугавпилса, отрицая какое-либо сотрудничество с КГБ.
Такое судебное решение было вынесено перед его стартом на выборах в Сейм.
При этом Эйгимс утверждает, что, возможно, приход к власти в стране и самоуправлениях сотрудников служб безопасности и агентов - не так уж и плох.
Напомним, в опубликованных документах КГБ можно найти имена отдельных политиков, о которых ранее не сообщалось в качестве завербованных агентов.
В карточках есть и имя депутата 10, 11 и 12 Сейма, бывшего мэра Даугавпилса Рихарда Эйгимса, он значится как "Эдгар".
То, что карточка с именем Эйгимса находится в "мешках ЧК", использовал оппонент политика Андрей Элксниньш из "Согласия", который отозвался на недавнее задержание Эйгимса.
Eigima kartiņa! Ceru izolatorā viņam to parādīja un pirms atbrīvošanas savervēja kāds no dienestiem! pic.twitter.com/gQ0ldXdVY9— Andrejs Elksniņš (@AndrejsElksnins) December 20, 2018
Закон о выборах в Сейм определяет, что депутаты Сейма должны сообщать информацию о том, сотрудничали ли они или нет со службами безопасности СССР, ЛССР и других государств в качестве внештатных сотрудников, агентов, резидентов или владельцев конспиративных квартир.
Этим кандидатам не запрещено баллотироваться, но информация должна быть указана в справке о кандидате.
Напомним, о том, принесло ли открытие "мешков КГБ" какие-то открытия и будут ли результаты этого иметь политическое значение, в студии передачи "Без компромиссов" с Олегом Игнатьевым рассуждали политические обозреватели Александра Полещук и Юрий Соколовский.
Полностью запись передачи можно увидеть здесь.