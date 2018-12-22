Эйгимс рассказал, когда его имя было вписано в картотеку КГБ

В интервью даугавпилсской радиостанции Alise Plus Эйгимс сообщил, что его нахождение в так называемых "мешках ЧК" не означает сразу же сотрудничество с КГБ.

То, что он с КГБ не сотрудничал, было доказано в суде уже в 2005 году.

Эйгимс рассказал, что информация о его сотрудничестве с ЧК прозвучала в 2005 году перед муниципальными выборами.

По словам Эйгимса, в картотеку КГБ его имя было вписано в то время, когда он еще был курсантом школы милиции.

"Я прошел все судебные инстанции и доказал, что ни моего имени, ни подписей ни в каких документах нет", - утверждает бывший мэр Даугавпилса, отрицая какое-либо сотрудничество с КГБ.

Такое судебное решение было вынесено перед его стартом на выборах в Сейм.

При этом Эйгимс утверждает, что, возможно, приход к власти в стране и самоуправлениях сотрудников служб безопасности и агентов - не так уж и плох.

Напомним, в опубликованных документах КГБ можно найти имена отдельных политиков, о которых ранее не сообщалось в качестве завербованных агентов.

В карточках есть и имя депутата 10, 11 и 12 Сейма, бывшего мэра Даугавпилса Рихарда Эйгимса, он значится как "Эдгар".

То, что карточка с именем Эйгимса находится в "мешках ЧК", использовал оппонент политика Андрей Элксниньш из "Согласия", который отозвался на недавнее задержание Эйгимса.

Eigima kartiņa! Ceru izolatorā viņam to parādīja un pirms atbrīvošanas savervēja kāds no dienestiem! pic.twitter.com/gQ0ldXdVY9 — Andrejs Elksniņš (@AndrejsElksnins) December 20, 2018

Закон о выборах в Сейм определяет, что депутаты Сейма должны сообщать информацию о том, сотрудничали ли они или нет со службами безопасности СССР, ЛССР и других государств в качестве внештатных сотрудников, агентов, резидентов или владельцев конспиративных квартир.

Этим кандидатам не запрещено баллотироваться, но информация должна быть указана в справке о кандидате.

Напомним, о том, принесло ли открытие "мешков КГБ" какие-то открытия и будут ли результаты этого иметь политическое значение, в студии передачи "Без компромиссов" с Олегом Игнатьевым рассуждали политические обозреватели Александра Полещук и Юрий Соколовский.