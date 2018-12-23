"Кто посмотрит в глаза нашей приемной дочери и скажет "прости"?

Мы обеспокоились ее способностями восприятия, когда два месяца ходили к одним и тем же специалистам в одном и том же здании, в одни и те же кабинеты. Но все два месяца она брела по коридорам так, словно впервые.

Мы каждый раз говорили: сейчас идем туда, следим за стрелочкой. И ничего. И однажды мы сказали: "Тебе надо смотреть, куда ты идешь!!!". И случился какой-то щелк. Она наконец шла сама, потому что знала, куда.

Что я об этом думаю? Что если ребенок привык, что он ничего не решает, что он не может показывать чувства и эмоции, он становится словно мебель.

Закрывает свои чувства, потому что тяжело снова и снова понимать, что всем все равно. Он становится мебелью, которой распоряжаются другие. Куда поставят, там и будет.

Несколько раз в год выехать с ограниченной территории - это не позволяет ребенку увидеть картину целиком и создать здоровое восприятие мира.

Теперь огромную радость доставляет то, что она понимает, что есть Рига, Италия, Швеция, школа в плане расстояния.

Еда

Когда я была в детдоме, сотрудница не скрывала, что то, как едят дети, вызывает у нее отвращение. Так ужасно не было.

Когда у нас появилась приемная дочь, я пыталась понять, почему еда не всегда попадает в рот и рот грязный, а одежда в пятнах. И стала наблюдать и заметила, что она не умеет держать столовые приборы, она подносит еду "через щеку", со стороны, а не спереди, посреди губ.

Это тяжело описать, потому что я никогда не видела ничего подобного в исполнении настолько взрослого ребенка. Стоит признать, что вообще никогда не видела.

Например, вы можете себе представить, что ребенок ест, волосы во рту вместе с едой, и у него нет никакой реакции? Продолжается спокойное пережевывание.

А кому придет в голову класть в рот хлеб вертикально? Мое объяснение - ребенок плохо видит, а очки не носит. Как ребенок чему-то учится? Обычно наблюдая за окружающими. Но если у ребенка с плохим зрением нет возможности видеть других и никто ничего не объясняет, что получится?