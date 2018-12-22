В России загорелась шахта, люди оказались в ловушке под землей

Возгорание произошло около 12:00 по местному времени на строящемся стволе рудника.

В компании "Уралкалий" задымление и пожар связывают со строительными работами, а не со вспышкой метана, как предполагалось ранее.

В момент инцидента под землей находились 17 человек, 8 выведены на поверхность, среди них пострадавших нет.

Следствие считает горняков погибшими

В Пермском крае возбуждено уголовное дело по факту пожара на строящемся стволе шахты в Соликамске, где на глубине 350 метров заблокированы 9 горняков.

"Поскольку имелись достаточные основания полагать, что находящиеся в зоне задымления люди погибли", дело возбуждено по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ, повлекшее смерть 3 и более человек), говорится на сайте регионального управления Следственного комитета РФ.

На месте продолжаются горноспасательные работы. Андрей Максимов, начальник ФГУП "УС-30" - подрядной организации компании "Уралкалий", работники которой находятся в забое, сообщил, что спасатели пытались зайти в шахту не менее четырех раз.

В штабе на месте происшествия ТАСС заявили, что спусков было пять, но из-за высокой температуры и плотного задымления спасатели по-прежнему не могут добраться до рабочих. Связи с ними нет.

Пожар в шахте пока не удается потушить, ствол заливают водой. При этом обрушений не наблюдается.