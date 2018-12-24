Опубликованы фото якобы пропавшей принцессы Дубая

Принцесса Дубая семь лет планировала бегство из "золотой клетки" и от тирании отца - премьер-министра ОАЭ и эмира Дубая Мохаммеда бин Рашида аль-Мактума.

Латифа планировала пересечь границу с Оманом - затем на надувной лодке и водном мотоцикле по морю несколько десятков километров до международных вод, где на яхте под флагом США ждал ее друг, бывший начальник морских сил Франции. Однако попытка бегства завершилась неудачей, и с тех пор Латифу больше не видели.

ОАЭ отрицает факт, что принцесса Латифа пропала и утверждает, что она дома, вместе со своей семьей.

Это событие вызвало опасения различных групп по защите прав людей, которые потребовали доказательств.

В понедельник, 24 декабря, МИД ОАЭ направило сообщение в офис верховного комиссара ООН в вопросах прав человека.

В сообщении сказано, что министерство "отреагировало и отрицает лживые утверждения", о пропаже принцессы.

На фото Латифа видна с Мэри Робинсон - бывшим Верховным комиссаром ООН по вопросам прав людей. Фото были сделаны 15 декабря.

ФОТО: UNITED ARAB EMIRATES FOREIGN MINISTRY

"Фото вечера, которые они провели вместе, опубликованы с согласия обеих лиц", - сказано в сообщение ОАЭ.

ФОТО: UNITED ARAB EMIRATES FOREIGN MINISTRY

"Во время визита в Дубай Мэри Робинсон убедилась, что Латифа получает всю необходимую заботу и поддержку.