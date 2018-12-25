СССХО планирует в 2019 году добиться снижения НДС на мясные и молочные продукты

В следующем году СССХО продолжит оценивать результаты введения сниженной ставки НДС на местные фрукты, ягоды и овощи, защищать интересы местных производителей и бороться с теневой экономикой.

СССХО в этом году начал и продолжает работу над тем, чтобы Латвия добилась лучших условий и распределения финансирования ЕС в рамках общей сельскохозяйственной политики, и планирует продолжать борьбу за равные прямые дотации фермерам всех стран ЕС.

С учетом растущих проблем с рабочей силой СССХО продолжит также отстаивать особые условия для применения подоходного налога к сезонным сельхозработникам.

Как сообщалось, с января 2018 года по 31 декабря 2020 года ставка НДС на латвийские фрукты и овощи снижена до 5%.