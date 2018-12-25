Диснеевского актера поймали на попытке совратить 13-летнего мальчика

В приложении для знакомств Grindr для людей из сообщества ЛГБТ 48-летний артист вступил в переписку с собеседником, который представился 13-летним мальчиком. На самом деле под этим аккаунтом скрывался полицейский города Солт-Лейк-Сити, штат Юта.

Уэстморленд признался, что отправлял ему свои обнаженные фото. Также он согласился с тем, что собеседник предупредил его о своем возрасте.

Актера арестовали еще 13 декабря, когда он на арендованной машине ехал на встречу с «мальчиком» с целью отправиться в отель и заняться с ним сексом.