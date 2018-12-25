Анализ показал, кому не грозит прожить долгую жизнь

По словам исследователей, в группы риска входят люди в возрасте 38-45 лет (позднее поколение Х) и в возрасте 27-37 лет (раннее поколение Y или миллениалы). Специалисты проанализировали данные Центров по контролю и профилактике заболеваний за 1990-2016 годы, чтобы определить вероятные причины смерти.

По мнению специалистов, представители поколения X и миллениалы столкнулись с мировым финансовым кризисом в 2008 году, испытывали трудности в поиске работы, что значительно повлияло на их здоровье.

Основными причинами смерти является самоубийства, передозировка наркотиков, злоупотребление алкоголем, диабет, рак и дорожно-транспортные происшествия. Однако факторы меняются в зависимости от расы, пола и этнической принадлежности.