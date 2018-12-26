Супермодель Наоми Кэмпбелл показала, что прячет под париком
На днях 48-летняя супермодель Наоми Кэмпбелл решила показать поклонникам, как выглядят ее настоящие волосы, которые она прячет под париком, пишет Woman.ru.
Черная Пантера, как именуют прославленную темнокожую манекенщицу, решилась на смелый шаг - опубликовала в своем Instagram снимок, на котором ее настоящие волосы заплетены в тугие косички.
На кадре заметно, что у Наоми очень редкие пряди и видны залысины.
Ни для кого не секрет, что Кэмпбелл носит парики -
год назад она призналась журналу Evening Standart, что потеряла много волос из-за многочисленных укладок и регулярного наращивания.
Однако до этого дня модель старалась не демонстрировать истинное состояние своей головы. Впрочем, поклонники звезды подиумов и глянцев оценили ее честность и написали массу комплиментов в комментариях.
Фотогалерея: Наоми Кэмпбелл вернулась на подиум
Фотогалерея: Наоми Кэмпбелл с мамой