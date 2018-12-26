Ср, 26.12.2018
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Супермодель Наоми Кэмпбелл показала, что прячет под париком
Там беда!

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Наоми Кэмпбелл

ФОТО: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT/AFP/Scanpix

На днях 48-летняя супермодель Наоми Кэмпбелл решила показать поклонникам, как выглядят ее настоящие волосы, которые она прячет под париком, пишет Woman.ru.

Черная Пантера, как именуют прославленную темнокожую манекенщицу, решилась на смелый шаг - опубликовала в своем Instagram снимок, на котором ее настоящие волосы заплетены в тугие косички.

На кадре заметно, что у Наоми очень редкие пряди и видны залысины.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bare it all. 🙌🏽 done in Kenya 🇰🇪 #NAOMIAFRICA

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Ни для кого не секрет, что Кэмпбелл носит парики -

год назад она призналась журналу Evening Standart, что потеряла много волос из-за многочисленных укладок и регулярного наращивания.

Однако до этого дня модель старалась не демонстрировать истинное состояние своей головы. Впрочем, поклонники звезды подиумов и глянцев оценили ее честность и написали массу комплиментов в комментариях.

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