Супермодель Наоми Кэмпбелл показала, что прячет под париком

Черная Пантера, как именуют прославленную темнокожую манекенщицу, решилась на смелый шаг - опубликовала в своем Instagram снимок, на котором ее настоящие волосы заплетены в тугие косички.

На кадре заметно, что у Наоми очень редкие пряди и видны залысины.

Ни для кого не секрет, что Кэмпбелл носит парики -

год назад она призналась журналу Evening Standart, что потеряла много волос из-за многочисленных укладок и регулярного наращивания.

Однако до этого дня модель старалась не демонстрировать истинное состояние своей головы. Впрочем, поклонники звезды подиумов и глянцев оценили ее честность и написали массу комплиментов в комментариях.

Фотогалерея: Наоми Кэмпбелл вернулась на подиум