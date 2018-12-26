В этом году в Латвии были осуждены 8102 человека

Больше всего осужденных в возрастной группе от 30 до 49 лет - 3855 человек, в свою очередь в возрастной группе от 18 до 24 человек осуждены 1495 жителей, а от 25 до 49 лет - 1437 человек.

Чаще всего или в 3887 случаев людей приговаривали к принудительным работам, в 1115 случаев людей осуждали на лишение свободы на срок до одного года, а в 984 случаях - на кратковременное лишение свободы. По отношению к одному человеку в этом году было применено пожизненное заключение, а еще к одному - тюремное заключение на срок более 20 лет.