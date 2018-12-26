Ср, 26.12.2018
Спасибо, что провели этот год вместе с нами! Русский TVNET

Роскошно и с размахом: так празднуют Рождество в женской тюрьме Рио-де-Жанейро

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: AP/Scanpix

Люди по всему миру празднуют Рождество, и, как оказалось, праздник отмечают и в тюрьмах!

В женской тюрьме Рио-де-Жанейро заключенные решили вспомнить религиозные события, произошедшие перед и после Рождества - они украсили свои камеры и даже создали театральное представление.

С помощью различных атрибутов женщины изображали мучеников и славили Иисуса Христа, а также в этюдах обыграли библейские события. 

Галерея: Рождество в женской тюрьме Рио-де-Жанейро

Читать также

Актуально

НАВЕРХ