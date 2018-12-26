Bezvests.lv рассказала о поисках пропавшего Дависа Перконса и обратилась к жителям за помощью

Вчера группа добровольцев с обученными поиску людей собаками решила проверить территорию в окрестностях Олайне - вблизи найденной машины пропавшего.

С 2-х часов дня до 6 часов вечера в группа кинологов прошла по разным маршрутам возможного следования Дависа. Собаки показали несколько направлений. На сообщение о пропаже Дависа откликнулись его друзья и знакомые, которые также, по своей инициативе, приехали и просмотрели различные места.

Но поиски пока результатов не дали. Пропавшего найти не удалось. Результаты поисков будут изучены, возможно, некоторые маршруты будут более тщательно пройдены при свете дня.

26 декабря утром поиски были продолжены.

По словам родных, с воскресенья, 23 декабря 2018 года, Давис не выходит на связь. Последний раз он замечен в социальных сетях в день пропажи, около 14 часов. Также известно, что сообщение в Whatsap последний раз он читал 23.12.2018 plkst 12:44. По информации родных, в субботу вечером или ночью 22 декабря 2018 года Давис гостил у знакомого в Риге, в Кенгарагсе. Со слов знакомого, Перконс ушел около 2 часов дня, но точное время неизвестно.

По информации родных пропавшего, в воскресенье вечером, 23 декабря после 17 часов в Олайне была найдена машина Дависа - Toyota Corolla. Машина припаркована в непривычном месте, довольно далеко от дома Дависа, совсем на другой стороне города.

Никаких сведений от пропавшего до сих пор нет. Телефон выключен.

Просьба к местным жителям Олайне! "Обратите внимание на записи своих регистраторов, а также записи с камер наружного наблюдения. Возможно, на видеозаписях есть молодой человек, изображенный на фото или его машина (Toyota Corolla) . Просим не стирать записи за 22 и 23 декабря, возможно, они помогут установить точное направление следования и найти человека!", - сообщает орагнизация.

ПРИМЕТЫ: рост 190 см, спортивного телосложения. Серые глаза. Волосы коротко стриженые, стрижка асиметричная - один висок выбрит.

Был одет: в серые брюки, зимнюю куртку Camel, обут в черные ботинки.

При себе было: телефон, документы, кредитные карты, ID карта.