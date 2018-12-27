Чт, 27.12.2018
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Где на новогодние праздники в Риге ограничат движение и запретят парковку

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Slēgta satiksme 11.novembra krastmalā

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Столичным автоводителям следует считаться с тем, что на новогодние праздники в Риге будет ограничено движение по некоторым улицам. Планируйте свой маршрут заранее!

В связи с проведением новогодних мероприятий с 22 часов вечера 30 декабря до 15 часов дня 1 января закроют движение для транспортных средств по:

  •  набережной 11 Ноября на участке от Каменного моста до ул. Муйтас;
  •  Полю гате на участке от набережной 11 Ноября до ул. Пилс;
  •  Бискапа гате на участке от площади Гердера до набережной 11 Ноября;
  •  параллельной набережной 11 Ноября улице со стороны Старой Риги (от ул. Яуниела до Бискапа гате и Полю гате);
  •  ул. Калькю на участке от набережной 11 Ноября до Ратушной площади (кроме транспорта с пропусками Рижской думы).

В свою очередь с 8 часов утра 30 декабря до 7 часов утра 1 января закроют движение транспорта и пешеходов по дамбе АВ.

Также с 23.30 часов вечера 31 декабря до 00.20 часов ночи 1 января в случае необходимости закроют движение транспортных средств по ул. Кугю, ул. Триядибас на участке от ул. Кугю до ул. Старая Русас, по съезду с Каменного моста на ул. Кугю, по ул. Мукусалас под Каменным мостом и по Каменному мосту.

В том числе с 20 часов вечера 30 декабря до 15 часов дня 1 января запретят остановку и стоянку на:

  • набережной 11 Ноября на участке от Каменного моста до ул. Муйтас;
  • параллельной набережной 11 Ноября улице со стороны Старой Риги (между ул. Яуниела и Полю гате);
  •  ул. Калькю на участке от набережной 11 Ноября до Ратушной площади.

С 22 часов вечера 30 декабря до 15 часов дня 1 января будет организовано движение в обоих направлениях по ул. Пилс на участке от Полю гате до Домской площади и по Домской площади на участке от ул. Пилс до ул. Екаба.

Напоминаем, что на территории проведения мероприятия с 21 часа вечера 31 декабря до 3 часов ночи 1 января запретят вести фото- и видеосъемку с использованием беспилотных радиоуправляемых аппаратов (дронов).

В случае возникновения вопросов просьба звонить по бесплатному информационному телефону Центра управления движением 8000 3600.

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