Где на новогодние праздники в Риге ограничат движение и запретят парковку

В связи с проведением новогодних мероприятий с 22 часов вечера 30 декабря до 15 часов дня 1 января закроют движение для транспортных средств по:

набережной 11 Ноября на участке от Каменного моста до ул. Муйтас;

Полю гате на участке от набережной 11 Ноября до ул. Пилс;

Бискапа гате на участке от площади Гердера до набережной 11 Ноября;

параллельной набережной 11 Ноября улице со стороны Старой Риги (от ул. Яуниела до Бискапа гате и Полю гате);

ул. Калькю на участке от набережной 11 Ноября до Ратушной площади (кроме транспорта с пропусками Рижской думы).

В свою очередь с 8 часов утра 30 декабря до 7 часов утра 1 января закроют движение транспорта и пешеходов по дамбе АВ.

Также с 23.30 часов вечера 31 декабря до 00.20 часов ночи 1 января в случае необходимости закроют движение транспортных средств по ул. Кугю, ул. Триядибас на участке от ул. Кугю до ул. Старая Русас, по съезду с Каменного моста на ул. Кугю, по ул. Мукусалас под Каменным мостом и по Каменному мосту.

В том числе с 20 часов вечера 30 декабря до 15 часов дня 1 января запретят остановку и стоянку на:

набережной 11 Ноября на участке от Каменного моста до ул. Муйтас;

параллельной набережной 11 Ноября улице со стороны Старой Риги (между ул. Яуниела и Полю гате);

ул. Калькю на участке от набережной 11 Ноября до Ратушной площади.

С 22 часов вечера 30 декабря до 15 часов дня 1 января будет организовано движение в обоих направлениях по ул. Пилс на участке от Полю гате до Домской площади и по Домской площади на участке от ул. Пилс до ул. Екаба.

Напоминаем, что на территории проведения мероприятия с 21 часа вечера 31 декабря до 3 часов ночи 1 января запретят вести фото- и видеосъемку с использованием беспилотных радиоуправляемых аппаратов (дронов).