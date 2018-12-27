"KPV LV": объяснение Кариньша по кандидатуре Алдиса Гобземса "абсолютно недостаточно"

Фракция "KPV LV" ранее постановила не менять своих кандидатов в министры, ожидая от Кариньша объяснений, почему была отклонена кандидатура Гобземса. Кариньш объяснил, что его возражения против Гобземса не имеют личного характера, однако министр внутренних дел должен обладать безупречной репутацией и с первого дня полноценно работать. Кариньш указал также на ситуацию с исключением Гобземса из адвокатуры.

Лиепиня назвала объяснение Кариньша "абсолютно недостаточным". Она также напомнила, что "KPV LV" не дана была возможность дать свою оценку кандитатам в министры от других партий. Кроме того, в данный момент неизвестно, кто из "Нового Единства" руководит процессом формирования правительства - Кариньш, Арвис Ашераденс или кто-то другой.

По словам Лиепини, новостей в процессе формирования правительства нет, у "KPV LV" не запланированы заседания ни фракции, ни правления. Партия готова отозваться на приглашение на переговоры от "Нового Единства" или другой правоцентристской партии. Она считает, что такое приглашение может последовать после Нового года.