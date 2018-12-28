Наряд дня: Мелания Трамп в стиле милитари за $2000 в зоне военных действий в Ираке

Наряд дня: Мелания Трамп в стиле милитари за $2000 в зоне военных действий в ИракеПросто дорого!
28 декабря 2018, 11:55
Президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания неожиданно посетили зону боевых действий в Ираке. И даже если посчитать этот визит искренним, особенно в период Рождества, должна ли была первая леди Америки выбирать для него столь шикарный наряд?
Несмотря на то, что внешний вид Мелании Трамп вполне соответствовал моменту - сдержанный стиль милитари, удобная обувь - этот модный комплект очень дорого стоит! Яркий желтый жакет и темные брюки - от Victoria Beckham, а ботинки - от бренда Timberland.