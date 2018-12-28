Партии пообещали Вейонису назвать кандидата в премьеры через неделю

Четыре партии, потенциально составляющие ядро нового правительства, 4 января представят президенту Латвии Раймонду Вейонису единую кандидатуру премьер-министра.
Об этом договорились сегодня "Новое Единство", Новая консервативная партия, национальное объединение "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ и "Для развития/За!".
Представитель "Нового Единства" Арвил Ашераденс заявил, что кандидатом этой партии на должность премьер-министра является Кришьянис Кариньш, который готов возглавить правительство из пяти партий. На вопрос о кандидате в премьеры в том случае, если в правительство войдут только четыре партии, Ашераденс ответил, что это новая ситуация, и придется ждать ответа Кариньша.
Сегодня представители шести правоцентристких партий встретятся с президентом Раймондом Вейонисом.
Как сообщалось, представители партий прогнозируют, что больше прогресса в переговорах о формировании правительства может появиться в начале января.
Четыре партии - "Новое Единство", "Для развития/За!", Новая консервативная партия и национальное объединение "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ - договорились составить ядро правящей коалиции. У этих партий в Сейме 50 голосов, и сейчас они ищут решения, чтобы получить более убедительное парламентское большинство.