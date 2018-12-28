Пт, 28.12.2018
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Партии пообещали Вейонису назвать кандидата в премьеры через неделю

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Раймонд Вейонис

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Четыре партии, потенциально составляющие ядро нового правительства, 4 января представят президенту Латвии Раймонду Вейонису единую кандидатуру премьер-министра.

Об этом договорились сегодня "Новое Единство", Новая консервативная партия, национальное объединение "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ и "Для развития/За!".

Представитель "Нового Единства" Арвил Ашераденс заявил, что кандидатом этой партии на должность премьер-министра является Кришьянис Кариньш, который готов возглавить правительство из пяти партий. На вопрос о кандидате в премьеры в том случае, если в правительство войдут только четыре партии, Ашераденс ответил, что это новая ситуация, и придется ждать ответа Кариньша.

Сегодня представители шести правоцентристких партий встретятся с президентом Раймондом Вейонисом.

Как сообщалось, представители партий прогнозируют, что больше прогресса в переговорах о формировании правительства может появиться в начале января.

Четыре партии - "Новое Единство", "Для развития/За!", Новая консервативная партия и национальное объединение "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ - договорились составить ядро правящей коалиции. У этих партий в Сейме 50 голосов, и сейчас они ищут решения, чтобы получить более убедительное парламентское большинство.

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