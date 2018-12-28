Участники Comedy Club сделали скетч про Путина, но передумали и быстро удалили

Участники Comedy Club сделали скетч про Путина, но передумали и быстро удалилиА пользователи его "откопали"! Смотрите!
28 декабря 2018, 17:15
Участники Comedy Club сделали новогодний ролик про Владимира Путина, но через несколько дней удалили его.
Причины такого поведения неизвестны, хотя догадки существуют...
Но пользователи соцсетей откопали его вновь. Их оценка: он же смешной и добрый! Так чего участники Comedy испугались?
Скетч Камеди клаба про Путина. Довольно смешной. Камеди клабовцы испугались и этот скетч удалили. Таким образом ситуация с удаленным скетчем про Путина - сама по себе скетч. И тоже довольно смешной. pic.twitter.com/e6Y130KsDx— Alexey Navalny (@navalny) December 28, 2018