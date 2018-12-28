Пт, 28.12.2018
Мне кажется, что люди, которые не разучились краснеть, – необычное явление само по себе. актриса Юлия Пересильд о режиссере Алвисе Херманисе

Участники Comedy Club сделали скетч про Путина, но передумали и быстро удалили
А пользователи его "откопали"! Смотрите!

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: скриншот twitter/navalny

Участники Comedy Club сделали новогодний ролик про Владимира Путина, но через несколько дней удалили его.

Причины такого поведения неизвестны, хотя догадки существуют... 

Но пользователи соцсетей откопали его вновь. Их оценка: он же смешной и добрый! Так чего участники Comedy испугались?

Читать также

Актуально

НАВЕРХ