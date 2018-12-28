Участники Comedy Club сделали скетч про Путина, но передумали и быстро удалили

Скетч Камеди клаба про Путина. Довольно смешной. Камеди клабовцы испугались и этот скетч удалили. Таким образом ситуация с удаленным скетчем про Путина - сама по себе скетч. И тоже довольно смешной. pic.twitter.com/e6Y130KsDx