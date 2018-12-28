Наиболее вероятным вариантом политики сейчас называют пятипартийное правительство

Так называемое ядро правящей коалиции составляют четыре партии: "Новое Единство", Новая консервативная партия, национальное объединение "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ и "Для развития/За!".

Решение "KPV LV" в связи с возражениями против выдвинутой партией кандидатурой Алдиса Гобземса на пост министра внутренних дел ожидается 3 января.

Некоторые политики из других партий отмечают, что уже получены сигналы о том, что большинство "KPV LV" заинтересовано в решении в пользу замены кандидатуры Гобземса другой кандидатурой на должность главы МВД. Одной из причин называют изменение ситуации, так как появилась возможность сформировать правительство и без "KPV LV".

Суда по неофициальным высказываниям политиков, в случае формирования правительства из пяти партий кандидатом в премьеры будет Кришьянис Кариньш ("Новое Единство), а четырехпартийное правительство скорее всего мог бы возглавить Арвил Ашераденс ("Новое Единство).

Как сообщалось, к концу года в переговорах о формировании правительства достигнут значительный прогресс, чтобы в январе 2019 года можно было утвердить новое правительство и взяться за выполнение неотложных задач, заявил сегодня после встреч с представителями шести избранных в Сейм правоцентристких партий президент Латвии Раймонд Вейонис. Кандидата в премьеры, которому доверено формирование следующего правительства, Вейонис сегодня не назвал.

Как сообщили агентству ЛETA в президентской канцелярии, Вейонис считает, что достигнутый прогресс может позволить в январе утвердить правительство и взяться за неотложные дела, в первую очередь - за упорядочение финансового сектора и выполнение рекомендаций, содержащихся в докладе "Moneyval".

"Можно положительно оценить достигнутое соглашение о ядре нового правительства, которое могут составить четыре партии - "Новое Единство", Новая консервативная партия, национальное объединение "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ и "Для развития/За!"", - отметил президент.

Сегодня четыре партии, потенциально составляющие ядро нового правительства, - "Новое Единство", Новая консервативная партия, национальное объединение "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ и "Для развития/За!" договорились 4 января представить президенту Вейонису единую кандидатуру премьер-министра.

Эти партии поддерживают присоединение к правящей коалиции также партии "KPV LV" и ждут от нее ответа до 3 января.