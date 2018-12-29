Вальтер. ФОТО: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

В пятницу утром, 28 декабря, скончался 16-летний Вальтер, которому в 2017 году сделали пересадку легких. Он стал первым ребенком в Эстонии, которому пересадили новые легкие. Мальчик страдал от муковисцидоза, пишет Postimees.

В начале февраля прошлого года передача "Рингвааде" показала сюжет о тогда еще 15-летнем Вальтере, нуждавшегося в пересадке легких.

После 15 месяцев ожидания ему сделали трансплантацию, и Вальтер стал первым ребенком в Эстонии, которому пересадили новые легкие. В пятницу утром Вальтер скончался.

"Мы склоняем головы в трауре и вспоминаем смелого и жизнерадостного Вальтера, который после долгой борьбы с болезнью ушел от нас к ангелам", - написал Детский фонд Клиники Тартуского университета на своей страничке в Facebook.