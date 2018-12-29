Отчет Ринкевича: приоритеты внешней политики Латвии останутся неизменными

В документе подчеркивается, что основной задачей внешней политики является реализация установленных Конституцией принципов, забота о благополучии жителей Латвии и безопасности государства.

Как отмечается в отчете, наиболее эффективно реализовать эти принципы возможно, укрепляя ЕС как союз сильных государств, усиливая трансатлантические связи, основой которых является НАТО, выступая за сохранение и развитие нынешней системы международных отношений, а также участвуя в региональном сотрудничестве.

В отчете подчеркивается, что внешняя безопасность Латвии - основной приоритет внешней политики государства, и эта работа будет продолжаться, так как международная ситуация постоянно меняется.

Вторым приоритетом является активная работа Латвии в ЕС, так как для экономического процветания и безопасности жителей страны необходимо укреплять его демократические ценности и отстаивать интересы в таких областях, как внутренняя и внешняя безопасность, энергетика, цифровая экономика и транспорт.

Особое значение в этом контексте имеет также укрепление еврозоны и принятие нового бюджета ЕС.

"Современные тенденции глобализации не только создают новые возможности, но и ставят новые задачи - мир стал более свободным и открытым, однако потрясения в экономике затрагивают почти все страны мира.

В результате предыдущего глобального финансового кризиса в Латвии стала значительная волна эмиграции ее жителей, которые, используя предоставляемые ЕС возможности, работают и живут в других странах Евросоюза.