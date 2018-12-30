Опрос: половина латвийцев проводит новогодние ритуалы

"Чешуйки карпа или другой рыбы для привлечения денег в свои кошельки чаще кладут латыши, руководители предприятий и специалисты высшего звена. Возможно, эта традиция имеет какой-то смысл, потому что среди всех опрошенных именно у них одни из самых высоких доходов", - отмечает "TNS Kantar".