Ринкевич: рост оборонного бюджета потребует сокращений в других областях

Во вторник министр обороны Андрис Спрудс сообщил журналистам, что в следующем году оборонный бюджет Латвии должен быть увеличен до 4% от ВВП, а в последующие годы - до 5% от ВВП.

Комментируя это заявление, президент сказал, что увеличение расходов на оборону хорошо звучит "на бумаге", но его нельзя обеспечить только за счет дефицита государственного бюджета.

Он считает, что необходимо говорить о сокращении и повышении эффективности государственного управления.

"Предстоит обсудить и другие вопросы, но мы сможем пройти через это время только тогда, когда поймем, что нам нужно делать самим, а что - вместе с нашими союзниками", - сказал Ринкевич.

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