Президент США Дональд Трамп в среду адресовал президенту Украины Владимиру Зеленскому новые упреки, назвав его в соцсети Truth Social диктатором.
"Диктатору без выборов Зеленскому было бы лучше действовать быстро, иначе у него больше не будет страны", - заявил Трамп в записи, говоря об украинском лидере, пятилетний срок полномочий которого истек в прошлом году.
Украинские законы не предусматривают проведение выборов во время войны.
"Относительно успешный комик Зеленский убедил США потратить 350 миллиардов долларов на то, чтобы ввязаться в войну, в которой невозможно победить и которую не надо было начинать", - рассказал Трамп.
Полномасштабную войну путем вторжении 24 февраля 2022 года на соседнюю Украину начала Россия.
США якобы потратили на 200 миллиардов долларов больше, чем Европа, при этом европейские деньги якобы "гарантированы", тогда как Соединенные Штаты взамен ничего не получат, утверждал президент США.
Кроме того, по словам Трампа, "половина отправленных нами денег исчезла".
Президент США обвинил украинского лидера в "отказе от проведения выборов".
Он вновь высказал утверждение, что у Зеленского очень низкий рейтинг и что "единственное, что ему удается" - манипулировать бывшим президентом США Джо Байденом.
"Мы успешно ведем переговоры о прекращении войны с Россией, потому что все признают, что это могут сделать только Трамп и администрация Трампа", - резюмировал хозяин Белого дома.
Днем ранее Трамп утверждал журналистам, что рейтинг доверия Зеленского составляет 4%, что, впрочем, не соответствует данным исследований общественного мнения.
Президент Украины назвал высказывания Трампа дезинформацией, "исходящей из России".
Зеленский также признался, что Трамп живет в "пространстве дезинформации".
Согласно данным опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии с 4 по 9 февраля, Зеленскому доверяют 57% украинцев, а не доверяют 37%.
По словам Зеленского, война обошлась примерно в 320 миллиардов долларов США, из которых 120 миллиардов долларов заплатили украинцы, а 200 миллиардов долларов заплатили США и Евросоюз.
США предоставили Украине оружие на сумму 67 миллиардов долларов США и финансовую помощь бюджету в размере 31,5 миллиарда долларов, сообщил Зеленский.
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