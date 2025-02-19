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Главное за 19 февраля Письма от VID, обвинения Трампа и взвешивание багажа в airBaltic

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Море зимой возле Апшуциемса
Море зимой возле Апшуциемса Фото: Evija Trifanova/LETA

VID начал рассылать "письма счастья", Дональд Трамп пошел в информационную атаку на Владимира Зеленского, а в Риге будет реорганизовано несколько школ и детсадов. Об этих и других новостях читайте в ежедневной подборке новостей от RUS TVNET.

Новости Латвии:

Служба государственных доходов (VID) отправила 99 тысяч уведомлений жителям Латвии о том, что у них расходы превышают задекларированные доходы. Об этом рассказала генеральный директор VID Байба Шмите-Роке в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении, сообщает LSM+.

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Что случится с моей квартирой, если начнется война и многоквартирный дом обрушится? Такой вопрос задала жительница порталу tv3.lv, которой не было ясно, какую помощь она могла бы получить как владелица квартиры. В вопросе разбирался портал tv3.lv.

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Какое наказание получает человек, который берет чужую вещь в долг, а затем относит ее в ломбард? Или продает "без документов" автомобиль, купленный в лизинг, не имея права его отчуждать? Закон квалифицирует это как растрату чужого имущества. За такие преступления в январе 2025 года были осуждены две женщины.

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Центр защиты прав потребителей (PTAC) принял решение аннулировать лицензию SIA FlyUp Travel, оказывавшего услуги туристического агентства и туроператора, и исключить компанию из базы данных поставщиков туристических услуг, сообщает PTAC.

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Рижская дума сегодня, 19 февраля, поддержала решение о ликвидации двух основных школ и реорганизации нескольких образовательных учреждений.

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За рубежом:

Президент США Дональд Трамп после переговоров российской и американской делегаций в Эр-Рияде обрушился с критикой на Украину и заявил, что разочарован реакцией Киева, который не был привлечен к консультациям.

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По мнению эстонских дипломатов, у Эстонии и других европейских стран есть всего несколько недель или, в лучшем случае, пара месяцев, чтобы принять ключевые решения, обеспечивающие безопасность континента. Иными словами, завтра еще ничего не изменится, но откладывать до 2027 года нельзя, сообщает Rus.Postimees.

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Президент Украины Владимир Зеленский в среду высказал мнение, что президент США Дональд Трамп живет в российском пространстве дезинформации.

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Российский диктатор Владимир Путин не заинтересован в достижении настоящего мира в Украине, сообщает телеканал NBC News, ссылаясь на четырех представителей разведки США и двух конгрессменов.

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Военные пенсионеры РФ, живущие в Эстонии, которые до сих пор ежемесячно получали пенсии из России, лишились этих выплат. МИД России требует от Эстонии исправления ситуации. МИД Эстонии и Swedbank отрицают свое участие в создании проблем военным пенсионерам, сообщает Rus.Postimees.

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Интересное чтиво:

"airBaltic продолжает добивать своих пассажиров! Готовьтесь к тому, что, когда вы будете летать с ними из Рижского аэропорта, вас заставят взвесить не только содержимое чемодана, но и все, что находится в карманах", - ролик и пост с таким содержанием завирусились в социальных сетях. TVNET+ разобрался в ситуации и узнал, правда ли это.

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15 февраля стало известно, что Эстонию на конкурсе "Евровидение" в 2025 году представит эпатажный артист Томми Кэш с песней Espresso Macchiato. Именно он победил в национальном отборе. Кажется, у Эстонии есть реальный шанс на победу! TVNET+ рассказывает, что известно об этом исполнителе.

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Предприятие эстонского госконцерна Eesti Energia - Enefit Power AS - переплачивало за техобслуживание электростанции и выплатила подрядчику огромный бонус, хотя станция работает плохо. Rus.Postimees выяснил, почему происходили значительные переплаты, приписки рабочих часов и кто должен понести ответственность за разбазаривание денег налогоплательщиков.

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На протяжении последней недели события вокруг мирного урегулирования в Украине начали разворачиваться с ошеломляющей скоростью. Вслед за неожиданным разговором Дональда Трампа с Владимиром Путиным сразу несколько членов команды нового американского президента выступили с заявлениями, вызвавшими в Киеве беспокойство на грани с депрессией.

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