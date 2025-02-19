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Рижская дума сегодня, 19 февраля, поддержала решение о ликвидации двух основных школ и реорганизации нескольких образовательных учреждений.

За рубежом:

Президент США Дональд Трамп после переговоров российской и американской делегаций в Эр-Рияде обрушился с критикой на Украину и заявил, что разочарован реакцией Киева, который не был привлечен к консультациям.

По мнению эстонских дипломатов, у Эстонии и других европейских стран есть всего несколько недель или, в лучшем случае, пара месяцев, чтобы принять ключевые решения, обеспечивающие безопасность континента. Иными словами, завтра еще ничего не изменится, но откладывать до 2027 года нельзя, сообщает Rus.Postimees.

Президент Украины Владимир Зеленский в среду высказал мнение, что президент США Дональд Трамп живет в российском пространстве дезинформации.

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Российский диктатор Владимир Путин не заинтересован в достижении настоящего мира в Украине, сообщает телеканал NBC News, ссылаясь на четырех представителей разведки США и двух конгрессменов.

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Военные пенсионеры РФ, живущие в Эстонии, которые до сих пор ежемесячно получали пенсии из России, лишились этих выплат. МИД России требует от Эстонии исправления ситуации. МИД Эстонии и Swedbank отрицают свое участие в создании проблем военным пенсионерам, сообщает Rus.Postimees.

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