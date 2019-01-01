5 событий, которые могут случиться в 2019 году

Тревожным и непредсказуемым был мир в 2018 году и ничто не свидетельствует, что в 2019 будет иначе. Вооруженные конфликты и политические интриги никому не дадут передышки. Портал TVNET выделил пять важнейших событий, которые ожидаются в новом году.

1. Выход Великобритании из ЕС

На март 2019 года намечен выход королевства Великобритании и Северной Ирландии из Европейского Союза. В истории ЕС это первый случай, когда какая-то страна покидает блок. Пока что неясно, произойдет ли расставание организованно (ЕС и Великобритания утвердят план выхода из блока) или же хаотично (Лондон покинет блок без какого-либо соглашения).

Фото: Демонстрация в Лондоне против Brexit

В любом случае в мировой и европейской политике произойдут существенные перемены, ведь Евросоюзу придется думать, как обойтись без значительной военной силы и постоянного члена Совета Безопасности ООН.

Остается вопросом и то, как повлияет Brexit на саму Великобританию (главным образом на ее экономику). Сможет ли она обойтись без широкого открытого ей сегодня доступа на общий рынок ЕС и без возможностей миграции внутри ЕС? Сможет ли сохранить стабильность курса фунта? Ответы мы узнаем уже совсем скоро.

ФОТО: AFP/SCANPIX

2. Новый саммит Трампа и Путина

После встречи с Путиным в Хельсинки в июле прошлого года Дональд Трамп пригласил российского президента посетить Вашингтон, чтобы договориться о новых шагах в сотрудничестве обеих стран.

Однако новая встреча пока не произошла: администрация Трампа продолжает оказывать давление в связи с возможным вмешательством России и Москвы в президентские выборы 2016 года. В результате Белый дом в прошлом году сделал заявление, что новая встреча Трампа и Путина не произойдет до тех пор, пока не будет завершено связанное с этими вопросами расследование. Советник по вопросам безопасности Джон Болтон упоминал, что это может произойти случиться в 2019 году.

Фото: Пресс-конференция Путина и Трампа в Хельсинки

Правда, камнем преткновения на пути к этой встрече теперь стала и эскалация конфликта в Керченском проливе, и Трамп требует любой ценой вернуть Украине похищенные у нее корабли (в противном случае встреча не произойдет).

Вопрос в том, что Путин сочтет более важным - собственный рейтинг или возможность добиться уступок от своего главного противника на международной арене.

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3. Новая встреча Трампа и Ким Чен Ына

Так же, как и в случае с Россией, после встречи в Сингапуре в июне прошлого года Трамп и Ким договорились продолжать активный диалог по вопросу ограничения ядерного потенциала Северной Кореи.

Белый дом уже заявлял, что пока согласовывается место встречи двух лидеров, обсуждаются три возможных варианта. Думается, что эта встреча может произойти в январе или феврале.

Фото: День, который войдет в историю - Трамп встретился с Кимом

Трамп также упоминал, что он был бы готов пригласить Чен Ына посетить США. Президент не раз подчеркивал, что диалог между лидерами является конструктивным и такой шаг был бы логичен. Хоть такое утверждение и следует воспринимать критически, в любом случае желание, чтобы это было действительно так, со стороны Трампа есть.

ФОТО: AFP/SCANPIX

4. Окончание гражданской войны в Сирии

Принимая во внимание, что Башар аль-Асад отвоевал большую часть территории Сирии, практически полностью разбита террористическая группировка "Исламское государство" и Демократические силы Сирии (SDF), в которых доминируют курды, начали политический диалог с Дамаском, стало возможным говорить о конце гражданской войны.

Фото: Жизнь в сирийской столице через пять месяцев после последних боев

Может быть, уже в этом году вовлеченные в войну силы смогут прийти к соглашению о будущем страны и роли Башара аль-Асада. Правда, вероятнее всего мир в Сирии будет достигнут не на основе диалога и договоренностей, но на условиях, приемлемых для победителей - России, Ирана и, возможно, также Турции и Асада - и продиктованных ими.

Что бы ни принес 2019 год Сирии, в любом случае ясно, что внимание страны в ближайшем будущем будет направлено на ликвидацию принесенных войной разрушений, работы по восстановлению и реконструкции.

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5. Дальнейшая эскалация кризиса на Украине

Учитывая, что рейтинги президента России Владимира Путина пока что сравнительно низкие и не вполне ясно, как повлияет на них эскалация в Керченском проливе, существует вероятность того, что хозяин Кремля захочет еще раз-другой "подергать Украину за усы".

Фото: Новая "глава" в конфликте на востоке Украины

В конце концов, это лучший способ отвлечь внимание от экономических проблем своей страны и позиционировать себя в качестве лучшей защиты от кажущейся агрессии Запада.

Вопрос лишь в том, где именно это может произойти. Эксперты указывают, главным образом, на регион Донбаса, к которому приковано внимание медиа. Именно там существует возможность спрятаться за спинами поддерживаемых сепаратистов. А в Керченском проливе такой возможности нет.