Беда! В России обрушился подъезд многоэтажки

Жилой дом в Магнитогорске после взрыва ФОТО: EPA/Scanpix

В МЧС сообщают, что в десятиэтажном подъезде повреждены 48 квартир, в которых прописаны 111 человек.

По информации губернатора Бориса Дубровского, известна судьба 52 человек, еще 68 человек — неизвестна. Городские власти выясняют, сколько людей находились в подъезде в момент взрыва, пишет meduza.io.

Главврач третьей горбольницы Магнитогорска Михаил Щербаков заявил, что медики не рассчитывают, что под завалами есть живые люди.

"Критическое время оказания помощи заканчивается, поэтому не думаем, что еще кто-то живой к нам поступит", — сказал он.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Отмечается, что взрывной волной выбило стекла в соседних домах. Также были выбиты окна в здании детского спортивного клуба, которое находится рядом с домом. Там сейчас разместили часть эвакуированных и пострадавших людей. Также пострадавших эвакуируют в расположенную рядом школу, пишет korrespondent.net.

Жильцы рассказали журналистам, что "газом воняло так, что глаза слезились".

Территория дома оцеплена, продолжается разбор завалов.

ФОТО: EPA/Scanpix