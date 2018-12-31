2018 год глазами метеорологов: рекорды тепла и засуха как государственная катастрофа

Общее годовое количество осадков в стране составило около 475 мм - на треть меньше долголетнего среднего количества и на 40% меньше, чем в 2017 году, когда оно достигло 810 мм.

До сих пор самым засушливым был 1951 год, когда количество осадков в Латвии составило в среднем 491 мм.

Январь и апрель в 2018 году были единственными месяцами, когда количество осадков превысило норму.

Остальные месяцы были засушливее, чем обычно, март и май стали десятыми, а ноябрь - четвертым самым засушливым в истории метеонаблюдений.

Длительная жара и солнечная погода способствовали усиленному испарению воды и высыханию почвы.

Средняя годовая температура воздуха составила 7,6 градуса - на 0,2 градуса меньше, чем в рекордно теплом 2015 году, и на несколько сотых градуса меньше, чем в 1989 и 2008 гг.

2018 год начался теплой и влажной погодой, поймы рек с осени были затоплены.

13 января впервые за зиму мороз достиг -10 градусов. 22 января толщина снежного покрова в Лиепае достигла 23 см, но через три дня снег растаял. В конце месяца снегом была покрыта большая часть территории Латвии, на востоке образовался снежный покров толщиной 21 см.

Снег лежал до марта, максимальная толщина снежного покрова достигла 31 см 26 февраля в Стенде.

В феврале мороз усилился, 23 февраля в Даугавпилсе было зарегистрировано -27,4 градуса. Это был рекордный мороз за всю зиму в Латвии.

Только в феврале и марте средняя температура воздуха в Латвии была ниже нормы - соответственно на 3,2 и 2,2 градуса. Рижский морской залив частично замерз.

2 апреля толщина снежного покрова в Курземе достигала 13 см, а 4 апреля воздух прогрелся до +17 градусов, 5 апреля во многих местах прогремел гром. 9 апреля почти на всей территории Латвии воздух прогрелся до +20 градусов, в Даугавпилсе - до +22,8 градуса.

В ночь на 1 мая в Латвии было зарегистрировано больше 10 тысяч молний. Май был необычно засушливым и теплым - впервые в истории средняя месячная температура превысила +15 градусов.

В начале мая в Риге зацвела не только черемуха, но и сирень и каштаны.

10-15 мая в Латвии было до +29 градусов жары, в конце месяца - до +30 градусов. Вода на западном побережье Рижского морского залива прогрелась до +20 градусов.

В первые дни июня похолодало, 6 июня в Стенде была зарегистрирована самая низкая за все лето температура - -1,6 градуса.

Длительная засуха была признана природной катастрофой государственного масштаба.

Фото: Засуха в столице

21-22 июня во многих местах прошли грозовые ливни с сильным шквальным ветром. В Видземе 24-25 июня выпало 50 мм осадков.

Июль начался холодной погодой. 3 июля в Вентспилсе средняя суточная температура воздуха понизилась до +11 градусов, воды в море - до +6 градусов.

В середине июля установилась жара до +32 градусов, в конце месяца - до +34 градусов.

В середине июля в Валдгалской волости в северной части Курземе возник самый крупный за последние годы лесной пожар. Август стал самым дождливым месяцем года - количество осадков в Латвии в среднем составило 69 мм.

Сентябрь был почти на 3 градуса теплее нормы, были превзойдены многие рекорды тепла.

В ночь на 5 октября температура воздуха на востоке страны впервые за осень опустилась ниже нуля, а в середине месяца опять наступило рекордно теплая погода - воздух прогрелся до +21 градуса.

Рекорды тепла были превзойдены и в конце месяца - 31 октября воздух прогрелся до +16 градусов.

В октябре было превзойдено 100 температурных рекордов - самое большое количество с декабря 2015 года.

24 октября в Цесисском и Смилтенском краях выпал первый снег, а 29 октября на территории Латгале толщина снежного покрова достигла 4 см.

В ноябре температура воздуха была от +15 градусов 2 ноября в Колке до -17 градусов 29 ноября в Мадоне.

27 ноября вечером в Риге была гроза и молния.

Рождество в Латвии в этом году было самым снежным с 2012 года. Утром 25 декабря всю территорию Латвии покрывал снег высотой от 3 до 15 см. Затем в западной и центральной части страны снег растаял, в восточной местами сохраняется снежный покров толщиной более 10 см.