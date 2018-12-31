Пн, 31.12.2018
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В Москве за "шпионаж" задержали гражданина США

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Флаг на посольстве США в Москве

ФОТО: SERGEI CHIRIKOV / EPA

В Москве ФСБ России задержала гражданина США Пола Уилана, по подозрению в шпионаже. Об этом в понедельник, 31 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"28 декабря 2018 года в городе Москве сотрудниками Федеральной службы безопасности Российской Федерации при проведении шпионской акции задержан гражданин США Пол Уилан", - говорится в сообщении.

Отмечается, что следственным управлением ФСБ России в отношении гражданина США возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ "шпионаж".

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