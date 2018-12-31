В Москве за "шпионаж" задержали гражданина США
31 декабря 2018, 14:43
В Москве ФСБ России задержала гражданина США Пола Уилана, по подозрению в шпионаже. Об этом в понедельник, 31 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"28 декабря 2018 года в городе Москве сотрудниками Федеральной службы безопасности Российской Федерации при проведении шпионской акции задержан гражданин США Пол Уилан", - говорится в сообщении.
Отмечается, что следственным управлением ФСБ России в отношении гражданина США возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ "шпионаж".