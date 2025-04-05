Сб, 5.04.2025
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Andrejs Zacarinnijs
Cообщи

Потери живой силы России в Украине приближаются к миллиону, утверждает Киев (1)

Киев
Киев Фото: Nadiia Yahaha / Pexels

По оценке Генерального штаба вооруженных сил Украины, общие потери личного состава российской армии в войне против Украины по состоянию на утро субботы, 5 апреля, достигли 922 340 человек.

Как сообщает Генштаб, за последние сутки уничтожено еще 1390 российских военнослужащих.

С момента начала повторного вторжения - 24 февраля 2022 года - российская армия, по украинским данным, также потеряла:

  • 10 541 танк,
  • 21 952 бронетранспортера,
  • 25 730 артиллерийских систем и минометов,
  • 1350 реактивных систем залпового огня,
  • 1124 зенитные установки,
  • 370 самолетов,
  • 335 вертолетов,
  • 31 778 беспилотников,
  • 3130 крылатых ракет,
  • 28 кораблей и катеров,
  • одну подводную лодку,
  • 42 954 автомобиля и автоцистерны,
  • 3788 единиц специальной техники.

Украинская сторона отмечает, что данные о потерях уточняются, поскольку продолжающиеся боевые действия осложняют сбор достоверной информации.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии (1)

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх