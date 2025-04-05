По оценке Генерального штаба вооруженных сил Украины, общие потери личного состава российской армии в войне против Украины по состоянию на утро субботы, 5 апреля, достигли 922 340 человек.
Как сообщает Генштаб, за последние сутки уничтожено еще 1390 российских военнослужащих.
С момента начала повторного вторжения - 24 февраля 2022 года - российская армия, по украинским данным, также потеряла:
- 10 541 танк,
- 21 952 бронетранспортера,
- 25 730 артиллерийских систем и минометов,
- 1350 реактивных систем залпового огня,
- 1124 зенитные установки,
- 370 самолетов,
- 335 вертолетов,
- 31 778 беспилотников,
- 3130 крылатых ракет,
- 28 кораблей и катеров,
- одну подводную лодку,
- 42 954 автомобиля и автоцистерны,
- 3788 единиц специальной техники.
Украинская сторона отмечает, что данные о потерях уточняются, поскольку продолжающиеся боевые действия осложняют сбор достоверной информации.
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