Генерал НАТО: Россия в три раза обгонит США и Европу по производству снарядов

Россия продолжает терять технику, вооружение и боеприпасы в войне против Украины, однако ее оборонно-промышленный комплекс по-прежнему способен компенсировать эти потери. Об этом в четверг заявил генерал армии США и верховный главнокомандующий объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Кристофер Каволи, выступая перед Конгрессом США.