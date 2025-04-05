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Генерал НАТО: Россия в три раза обгонит США и Европу по производству снарядов

Перевод: rus.tvnet.lv
Генерал США Кристофер Каволи
Генерал США Кристофер Каволи Фото: AP/Scanpix

Россия продолжает терять технику, вооружение и боеприпасы в войне против Украины, однако ее оборонно-промышленный комплекс по-прежнему способен компенсировать эти потери. Об этом в четверг заявил генерал армии США и верховный главнокомандующий объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Кристофер Каволи, выступая перед Конгрессом США.

Выступая на слушаниях в комитете Сената по делам вооруженных сил, генерал Каволи описал стремительные темпы роста военного производства в России, сообщает издание Business Insider. По его словам, в Вашингтоне ожидают, что Москва вскоре будет выпускать порядка 250 000 артиллерийских снарядов в месяц.

"Это даст ей возможность сформировать запасы, в три раза превышающие совокупные резервы США и Европы."

Каволи подчеркнул, что США и их союзникам необходимо укреплять оборонное сотрудничество, чтобы сдерживать дальнейшую агрессию со стороны России. Он выразил серьезную озабоченность тем, с какой скоростью Россия восстанавливает ресурсы и улучшает боеспособность, несмотря на крупные потери в украинской кампании.

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