В новогоднюю ночь в пожаре погиб один человек и пострадали шестеро

Перед прибытием ГПСС из дома своими силами эвакуировались восемь человек. Пожарные при помощи лестниц и подъемников спасли еще 18 человек, шесть из которых пострадали и были переданы на попечение врачей.

Представитель Службы неотложной медицинской помощи Илзе Букша сообщила, что все пострадавшие были пожилыми людьми. Погиб мужчина 75 лет, в больницу доставлены три человека - две женщины без сознания в тяжелом состоянии, один мужчина в состоянии средней тяжести.

Пожар удалось ликвидировать за три часа.

Также с 0.31 до 1.11 поступило 11 вызовов о горящих урнах для мусора в разных районах Риги, рассказала Палкавниеце.

После полуночи зарегистрировано несколько пожаров, связанных с неправильным использованием пиротехники.