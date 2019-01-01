Пенсионерка, у которой полиция изъяла 363 куста конопли, останавливаться не собирается

В один из летних дней к ней домой пришли сотрудники полиции и конфисковали всю коноплю на основании того, что она может содержать наркотические вещества.

Уголовное дело быстро было закрыто, так как экспертиза показала, что у подозрений нет оснований.

Спустя четыре месяца Дзидра Бризгуле признает, что по-прежнему непонятно, что надо делать, чтобы, выращивая коноплю на садовом участке, снова не встретить у себя на пороге полицию.

Однако она заверила, что и в дальнейшем продолжит выращивать это растение.

"Нужно сказать спасибо всем понятливым людям, которые оказали поддержку как в интернете, так и в с СМИ", - сказала Латвийскому радио пенсионерка.

Напомним, в конце августа домой к женщине пришли полицейские. После осмотра выращиваемой в саду у дома конопли у полиции возникли подозрения, что она содержит наркотические вещества. Все растения - всего 363 куста - упаковали в 17 бумажных мешков.

Однако экспертиза показала, что наркотических веществ в конопле нет. Сначала полиция сказала, что Дзидра может конфискованные растения получить обратно, однако ей для этого нужно лично приехать в Резекне, однако затем стражи порядка мнение изменили.

"Позвонил господин Пастарс, начальник Латгальского регионального управления, он извинился, что полиция Резекне перестаралась, потом звонок от Кюзиса, а там начали показывать по телевизору, и они привезли коноплю сами".

"Но она уже заплесневевшая была, листья завяли. Я встряхнула, поставила к столбу, чтоб продуть. Весной для дезинфекции выброшу ее в сад", - сказала пенсионерка.