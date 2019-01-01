Пенсионерка, у которой полиция изъяла 363 куста конопли, останавливаться не собирается

У пенсионерки Дзидры Бризгуле из волости Декшарес Вилянского края август 2018 года точно отложится в памяти в связи с неприятным событием, связанным с коноплей на садовом участке, сообщает Латвийское радио.
В один из летних дней к ней домой пришли сотрудники полиции и конфисковали всю коноплю на основании того, что она может содержать наркотические вещества.
Уголовное дело быстро было закрыто, так как экспертиза показала, что у подозрений нет оснований.
Спустя четыре месяца Дзидра Бризгуле признает, что по-прежнему непонятно, что надо делать, чтобы, выращивая коноплю на садовом участке, снова не встретить у себя на пороге полицию.
Однако она заверила, что и в дальнейшем продолжит выращивать это растение.
"Нужно сказать спасибо всем понятливым людям, которые оказали поддержку как в интернете, так и в с СМИ", - сказала Латвийскому радио пенсионерка.
Напомним, в конце августа домой к женщине пришли полицейские. После осмотра выращиваемой в саду у дома конопли у полиции возникли подозрения, что она содержит наркотические вещества. Все растения - всего 363 куста - упаковали в 17 бумажных мешков.
Однако экспертиза показала, что наркотических веществ в конопле нет. Сначала полиция сказала, что Дзидра может конфискованные растения получить обратно, однако ей для этого нужно лично приехать в Резекне, однако затем стражи порядка мнение изменили.
"Позвонил господин Пастарс, начальник Латгальского регионального управления, он извинился, что полиция Резекне перестаралась, потом звонок от Кюзиса, а там начали показывать по телевизору, и они привезли коноплю сами".
"Но она уже заплесневевшая была, листья завяли. Я встряхнула, поставила к столбу, чтоб продуть. Весной для дезинфекции выброшу ее в сад", - сказала пенсионерка.
Дзирде по-прежнему необходимо контактировать с полицией. Дама попросила компенсацию за материальный и моральный ущерб. Нужно писать различные документы, чтобы подтвердить необходимость и обоснованность компенсаций.