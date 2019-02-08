Какой знак Зодиака самый ceкcуальный

Весов можно смело назвать самыми страстными и творческими среди всех остальных знаков Зодиака. Но у этого качества есть также и обратная сторона.

Весы являются страшными собственниками, когда дело касается отношений, что, в свою очередь, может привести к негативным последствиям.

7. Близнецы

Близнецы тоже могут быть очень страстными, если у вас получится угадать, что же именно их заводит. Узнайте, что конкретно нравится вашему партнеру в постели, и вы проведете просто незабываемую ночь.

6. Стрелец

Представители этого знака Зодиака известны своим стремлением постоянно открывать что-то новое для себя, в том числе и в постели.

Если вы окажетесь в спальне со Стрельцом, будьте готовы попробовать что-то новое и, возможно, даже немного извращенное.

5. Рак

Раки являются горячими и эмоциональными любовниками. Отношения с ними, в том числе и секcуальные, будут похожи на поездку на американских горках.

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4. Лев

Львы любят доминировать, что отражается и на их секcуальной жизни.

Представители этого знака очень властные, и эта черта буквально сводит их партнеров с ума. Но при этом нередко Львы страдают нарциссизмом,

что может помешать их возлюбленным получить удовольствие.

3. Овен

Представители этого знака Зодиака являются страстными и чувственными любовниками. Эти качества наряду с желанием свести своего партнера с ума, раскрывают доминантную сторону Овнов, из-за чего они и получают более низкую позицию в тройке самых секcуальных знаков зодиакального круга.

2. Рыбы

Старая добрая классика - именно так можно описать секcуальную жизнь представителей этого знака.

Рыбы отличаются высоким либидо, но в то же время являются очень романтичными любовниками и придерживаются традиционных взглядов.

С ними вы испытаете поистине райское наслаждение.

1. Скорпион

Представители этого знака Зодиака лучше всех остальных знают, как доставить удовольствие своему партнеру. На самом деле Скорпионы являются самыми страстными и чувственными среди всех остальных знаков в постели. Со Скорпионом вы испытаете незабываемые ощущения, и вам не захочется, чтобы это когда-нибудь заканчивалось.