Пн, 4.03.2019
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От РСЛ в Европарламент попытаются попасть Мамыкин, Жданок и Митрофанов

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Татьяна Жданок и Андрей Мамыкин

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Лидерами Русского союза Латвии (РСЛ) на выборах Европарламента будут лидер партии Татьяна Жданок и нынешние депутаты Европарламента Андрей Мамыкин и Мирослав Митрофанов.

На предыдущих выборах Мамыкин баллотировался по списку "Согласия", но в выборах Сейма уже участвовал как кандидат от РСЛ.

Жданок была депутатом Европарламента нынешнего созыва, но перед выборами в Сейм сложила мандат для участия в избирательной кампании. Ее место в Европарламенте занял Митрофанов.

В список кандидатов, который в субботу утвердило правление РСЛ, вошли также Евгения Крюкова, Людмила Ушакова, Элита Косака, Инна Дьери, Яков Плинер, Владимир Бузаев, Виктор Гущин, Ирина Бобкова, Александр Филей, Алексей Васильев, Андрей Пагор и Александр Ливчак.

Выборы в Европарламент пройдут 25 мая.

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