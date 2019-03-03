От РСЛ в Европарламент попытаются попасть Мамыкин, Жданок и Митрофанов

Лидерами Русского союза Латвии (РСЛ) на выборах Европарламента будут лидер партии Татьяна Жданок и нынешние депутаты Европарламента Андрей Мамыкин и Мирослав Митрофанов.
На предыдущих выборах Мамыкин баллотировался по списку "Согласия", но в выборах Сейма уже участвовал как кандидат от РСЛ.
Жданок была депутатом Европарламента нынешнего созыва, но перед выборами в Сейм сложила мандат для участия в избирательной кампании. Ее место в Европарламенте занял Митрофанов.
В список кандидатов, который в субботу утвердило правление РСЛ, вошли также Евгения Крюкова, Людмила Ушакова, Элита Косака, Инна Дьери, Яков Плинер, Владимир Бузаев, Виктор Гущин, Ирина Бобкова, Александр Филей, Алексей Васильев, Андрей Пагор и Александр Ливчак.
Выборы в Европарламент пройдут 25 мая.