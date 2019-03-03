В Италии арестовали переодевавшегося в женщину главу мафии

38-летний Ди Лауро был задержан в субботу в квартире в Неаполе, где обитал вместе с женой и двумя котами. Когда к нему явилась полиция, босс мафии ел макароны. Сопротивления он не указал.

В квартире во время обыска была найдена небольшая сумма денег, оружия не нашли.

В операции по задержанию Ди Лауро участвовали 150 полицейских.

По информации стражей порядка, Ди Лауро подозревается в организации нескольких убийств.

МВД Италии внесло имя Марко Ди Лауро в список наиболее разыскиваемых преступников в 2005 году. Он занимал вторую строчку после главаря Коза Ностра Маттео Мессины Денаро.