Пн, 4.03.2019
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В Италии арестовали переодевавшегося в женщину главу мафии

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Иллюстративное фото

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В Италии полиция задержала одного из боссов мафиозной группировки Camorra Марко Ди Лауро, который находился в розыске 14 лет, сообщает LA Repubblica.

38-летний Ди Лауро был задержан в субботу в квартире в Неаполе, где обитал вместе с женой и двумя котами. Когда к нему явилась полиция, босс мафии ел макароны. Сопротивления он не указал.

В квартире во время обыска была найдена небольшая сумма денег, оружия не нашли.

В операции по задержанию Ди Лауро участвовали 150 полицейских.

По информации стражей порядка, Ди Лауро подозревается в организации нескольких убийств.

МВД Италии внесло имя Марко Ди Лауро в список наиболее разыскиваемых преступников в 2005 году. Он занимал вторую строчку после главаря Коза Ностра Маттео Мессины Денаро.

Ди Лауро несколько лет назад сделал себе операцию по изменению внешности, а также неоднократно переодевался в женскую одежду, чтобы скрываться от полиции.

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