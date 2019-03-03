В Италии арестовали переодевавшегося в женщину главу мафии

В Италии полиция задержала одного из боссов мафиозной группировки Camorra Марко Ди Лауро, который находился в розыске 14 лет, сообщает LA Repubblica.
38-летний Ди Лауро был задержан в субботу в квартире в Неаполе, где обитал вместе с женой и двумя котами. Когда к нему явилась полиция, босс мафии ел макароны. Сопротивления он не указал.
В квартире во время обыска была найдена небольшая сумма денег, оружия не нашли.
В операции по задержанию Ди Лауро участвовали 150 полицейских.
По информации стражей порядка, Ди Лауро подозревается в организации нескольких убийств.
МВД Италии внесло имя Марко Ди Лауро в список наиболее разыскиваемых преступников в 2005 году. Он занимал вторую строчку после главаря Коза Ностра Маттео Мессины Денаро.
Ди Лауро несколько лет назад сделал себе операцию по изменению внешности, а также неоднократно переодевался в женскую одежду, чтобы скрываться от полиции.