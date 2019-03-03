Активность избирателей на выборах ЕП может быть меньше, чем пять лет назад

Политолог Янис Икстенс полагает, что ожесточенной борьбы между кандидатами в Латвии, скорее всего, не будет. Это объясняется и отсутствием политических кампаний, и недостаточной активностью в социальных сетях и СМИ, что могло бы повлиять на активность голосования.

"Политические партии надеются, что их кандидаты "вытащат" кампании", - отметил Икстенс, предположив, что предвыборные кампании будут достаточно скромно финансироваться.

Политолог Ояр Скудра также считает, что явка латвийских избирателей на выборы может быть ниже, чем пять лет назад.

Осознавая это, партии при выдвижении кандидатов старались любой ценой привлечь известных людей. В большом количестве на выборах будут представлены политологи и другие известные в обществе люди, благодаря которым партии надеются привлечь избирателей, которые следят за событиями в экономике и политике.

Также Скудра отметил, что сильно между собой конкурируют партии с русскоязычным электоратом - "Согласие" и Русский союз Латвии, между которым ожидается "яростная борьба" за избирателей.