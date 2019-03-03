Пн, 4.03.2019
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Латвийская красотка показала роскошное декольте
Откровенно смело!

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ФОТО: Artūrs Krūmiņš/TVNET

Латвийская актриса театра "Дейлес" Дарта Даневича регулярно делится с подписчиками в соцсетях фрагментами из своей повседневной жизни, а также размышлениями о ней. На этот раз она опубликовала довольно кокетливый снимок. 

На фотографии актриса позирует в пиджаке на голое тело, демострируя роскошное декольте. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Этот черно-белый снимок, без всяких сомнений, можно отнести к разряду пикантных, и выполнен он в стиле самой Даневичи, которая не стесняется откровенных фотосессий.

Не удивительно, что пост актрисы вызвал восторг у пользователей Сети и шквал положительный комментариев с массой комплиментов. 

Фотогалерея: Дарта Даневича

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