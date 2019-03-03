Латвийская красотка показала роскошное декольте
Латвийская актриса театра "Дейлес" Дарта Даневича регулярно делится с подписчиками в соцсетях фрагментами из своей повседневной жизни, а также размышлениями о ней. На этот раз она опубликовала довольно кокетливый снимок.
На фотографии актриса позирует в пиджаке на голое тело, демострируя роскошное декольте.
Этот черно-белый снимок, без всяких сомнений, можно отнести к разряду пикантных, и выполнен он в стиле самой Даневичи, которая не стесняется откровенных фотосессий.
Не удивительно, что пост актрисы вызвал восторг у пользователей Сети и шквал положительный комментариев с массой комплиментов.
Фотогалерея: Дарта Даневича