Названы лидеры списка СЗК на выборы в Европарламент

Союз "зеленых" и крестьян (СЗК) в Европарламенте (EП) планирует работать также над обеспечением поддержки ЕС предпринимательству на селе и содействию реэмиграции, сообщили сегодня на презентации предвыборной кампании СЗК его представители.
Лидерами списка кандидатов СЗК в депутаты ЕП будут депутаты Сейма, бывшие министры Дана Рейзниеце-Озола и Раймонд Бергманис и бывший парламентский секретарь Министерства земледелия Ринголд Арнитис.
Далее в списке значатся проректор Даугавпилсского университета Арвид Баршевскис, депутат Сейма Виктор Валайнис, руководитель отдела социальных услуг Латвийского союза слабослышащих Эдгар Ворслов, руководитель Института экономики Латвийской академии наук Нина Линде, редактор журнала "Видес вестис" Анитра Тоома и бизнес-менеджер Анна Поиндере.
Выборы ЕП в Латвии состоятся 25 мая.
От СЗК на выборах в ЕП будут баллотироваться также руководитель администрации Видземского региона планирования Гуна Калниня-Приеде, экс-депутат Сейма Гунтис Калниньш, студент Мартиньш Том Стакс, зампредседателя Екабпилсского самоуправления Лига Клявиня, сотрудник Госагентства развития образования Артур Страутманис, предприниматель Харита Тохме и председатель правления Латвийской Зеленой партии Эдгар Таварс.