Путин подписал указ о выходе из ракетного договора

"Постановляю... приостановить выполнение Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности от 8 декабря 1987 г. до устранения Соединенными Штатами Америки допущенных ими нарушений обязательств по названному Договору или до прекращения его действия", - говорится в сообщении Кремля.

США и НАТО утверждают, что система российских крылатых ракет SSC-8 нарушает ДРСМД. Вашингтон в начале февраля сообщил, что выходит из этого договора, после чего Россия выступила с таким же заявлением.