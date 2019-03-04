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Путин подписал указ о выходе из ракетного договора

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Владимир Путин и Дональд Трамп

ФОТО: AFP / Scanpix

Президент России Владимир Путин в понедельник подписал подписал указ о приостановке участия РФ в Договоре о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).

"Постановляю... приостановить выполнение Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности от 8 декабря 1987 г. до устранения Соединенными Штатами Америки допущенных ими нарушений обязательств по названному Договору или до прекращения его действия", - говорится в сообщении Кремля.

США и НАТО утверждают, что система российских крылатых ракет SSC-8 нарушает ДРСМД. Вашингтон в начале февраля сообщил, что выходит из этого договора, после чего Россия выступила с таким же заявлением.

"Мы поступим следующим образом. Наш ответ будет зеркальным. Американские партнеры объявили о том, что они приостанавливают свое участие в договоре, и мы приостанавливаем", - заявил тогда Путин.

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