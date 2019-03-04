В филиппинском аэропорту в забытых чемоданах нашли 1500 черепах

Продажная цена экзотических черепах могла бы достигать 4,5 миллионов филиппинских песо или 76 600 евро.

Преступникам удалось ввезти экзотических животных в страну рейсом из Гонконга. Сотрудники филиппинской таможни нашли их только тогда, когда владельцы так и не пришли за четырьмя чемоданами в аэропорту Манилы.

В чемоданах нашли три вида черепах, которые находятся под защитой, но часто незаконно продаются любителям экзотических домашних животных.

В Гонконге активен "черный рынок", на котором продают черепах редких видов. Однако если кого-то поймают на попытке вывезти из страны или продать особь редкого вида, нарушителю грозит наказание вплоть до десяти лет тюрьмы. Возможно, преступники боялись быть раскрытыми и получить наказание, поэтому и оставили багаж в аэропорту.

В прошлом году таможенная служба Филиппин конфисковала 560 представителей экзотических видов, которые люди пытались провезти через границу.