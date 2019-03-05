Хиллари Клинтон отказалась от президентской гонки

"Я не баллотируюсь, но я продолжу работать, и говорить, и отстаивать свои убеждения", – сказала она.

Клинтон также отметила, что она не планирует бороться за должность губернатора или мэра Нью-Йорка.

По словам политика, сейчас она "помогает своей партии, а также наслаждается жизнью писателя, активиста и бабушки".