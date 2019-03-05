Хиллари Клинтон отказалась от президентской гонки

Бывшая госсекретарь США и соперница Дональда Трампа на последних выбораз президента США Хиллари Клинтон не будет выдвигать свою канидадуту в следующем году, заявила политик в интервью телеканалу News 12.
"Я не баллотируюсь, но я продолжу работать, и говорить, и отстаивать свои убеждения", – сказала она.
Клинтон также отметила, что она не планирует бороться за должность губернатора или мэра Нью-Йорка.
По словам политика, сейчас она "помогает своей партии, а также наслаждается жизнью писателя, активиста и бабушки".
Напомним, в 2016 году на выборах президента США представитель Республиканской партии Дональд Трамп одержал победу. Он получил голоса 304 членов коллегии выборщиков, Клинтон – 227. При этом по общему числу голосов избирателей Клинтон обошла Трампа - за нее проголосовали 48,07% избирателей против 45,99% у оппонента. Победы Трамп достиг из-за существующей в США системы непрямых выборов.