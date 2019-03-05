В Коста-Рике конфисковали почти полторы тонны кокаина

В Коста-Рике в ходе спецоперации было конфисковано более 1,4 тонны кокаина, сообщило Министерство внутренних дел страны.
Береговая охрана возле южного побережья государства перехватила катер, который доставлял наркотики.
Во время преследования трое сопровождавших груз граждан Колумбии сбросили пакеты с кокаином в море, после чего причалили к берегу в районе пляжа Эскондида в провинции Пунтаренас. Они пытались сбежать, но были задержаны.
Перехваченная партия кокаина стала самой крупной в Коста-Рике с начала года.
Контрабандисты часто пытаются использовать территорию и прибрежные воды Коста-Рики для переброски партий наркотиков из Южной Америки в США. Так, только за прошлый год правоохранительные органы перехватили 33,6 тонн кокаина, а также изъяли 3,7 миллионов долларов.