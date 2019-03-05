В день смерти Сталина задержали активистов, кричавших "гори в аду, палач народа"
Во вторник, 5 марта, на Красной площади в Москве отмечалась годовщина смерти Иосифа Сталина. Участники проекта "Декоммунизация" Евгений Сучков и Ольга Савченко бросили в бюст вождя по гвоздике, сопроводив свой жест словами "гори в аду, палач народа, убийца женщин и детей", за что были задержаны, со ссылкой на Савченко сообщила "Медиазона".
По словам Савченко, акцию заметили сотрудники Федеральной службы охраны Российской Федерации, которые дали полицейским распоряжение задержать активистов, пишет издание.
Видео: Активистов "вяжут" после слов "гори в аду, палач народа"
После этого их повезли в отдел внутренних дел "Китай-город", забрав паспорта.
Позднее активистка сообщила "Медиазоне", что их отпустили из полиции, выписав каждому штраф по 500 рублей (6.69 евро). По какой статье составлен административный протокол, она уточнить не смогла. Издание предположило, что речь идет о мелком хулиганстве.
Отмечается, что аналогичную акцию 5 марта 2016 года, в день смерти Сталина, проводил лидер "Декоммунизации" Дмитрий Энтео. Тогда его оштрафовали на сто рублей (1.34 евро.