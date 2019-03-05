В день смерти Сталина задержали активистов, кричавших "гори в аду, палач народа"

Во вторник, 5 марта, на Красной площади в Москве отмечалась годовщина смерти Иосифа Сталина. Участники проекта "Декоммунизация" Евгений Сучков и Ольга Савченко бросили в бюст вождя по гвоздике, сопроводив свой жест словами "гори в аду, палач народа, убийца женщин и детей", за что были задержаны, со ссылкой на Савченко сообщила "Медиазона".