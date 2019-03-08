Алиса из страны IT-чудес: трое из Латвии хотели покорить весь мир. У них получилось!

Вначале их было трое и... огромная вера в то, что о них узнают во всём мире. Спустя 7 лет всё так и есть - в Старой Риге расположился словно кусочек "Кремниевой долины" - офис крутого латвийского стартапа Infogram, который теперь уже часть команды, состоящей более чем из 300 человек с коллегами в Сан-Франциско и Будапеште.

Её зовут Алиса Дирика, и своим примером она ломает устаревшие стереотипы о том, что IT-индустрия - это только про мужчин.

Infogram - не путать с Instagram!

Эта история началась в ноябре 2011 года. Трое безумцев из Латвии решили доказать всему миру, что массивы информации можно показать просто, эстетично и главное - понятно. И мир им поверил!

Сегодня созданной ими платформой Infogram пользуются более 4 миллионов зарегистрированных пользователей по всему миру. Это удивительно наглядное решение для того, чтобы проиллюстрировать любые неинтересные статистические (и не только) данные человеческим способом, создавая красивые инфографики.

Вы точно их видели в новостях в СМИ, презентациях в универах и различных рекламных буклетах... Ими пользуются все крупнейшие порталы в Латвии и не только.

Их используют целые университеты, большие организации вроде Transparency International и такие мировые бренды, как Linkedin, Good Year, TomTom, MSN, Euronews и многие другие.

Чтобы было проще понять, что это - рассмотрим наглядный пример. TVNET недавно пофантазировал и на основании данных статистиков с помощью Infogram представил, что было бы с нами, если бы в Латвии проживало всего 100 человек:

Теперь такие графики делают по всему миру, возможности - безграничны: карты, лица, фотографии, цифры, чего там только нет! То, что видим мы как результат - лишь вершина айсберга, состоящего из скрупулёзной работы программистов, разработчиков, дизайнеров и не только.

Алиса из страны IT-чудес!

За этой красивой и современной идеей стоит и Алиса - она была одной из тех троих, кто с нуля запустил проект теперь уже с мировым именем.

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

На тот момент ей не было и 25, она отвечала за дизайн - за то, как это всё будет выглядеть. Теперь она - одно из ключевых звеньев цепи, человек-оркестр, который принимает решения, каким будет Infogram сегодня, завтра и в будущем.

Мы встретились в помещениях Infogram. Здесь веет крутой атмосферой стартапа - свободный офис, нет кабинетов, нет серого ковра,

все сидят вместе, можно перемещаться по всему пространству, на входе - тапочки, можно писать код на диване, работать из дома удалённо...

А по средам они заказывают завтрак и ланч в офис, регулярно вместе выходят на обеды. Да, здесь приятно просто быть!

Foto: Помещения Infogram ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

По словам Алисы, несмотря на то, что компании уже 7 лет и она уже по-настоящему гигант, Infogram - всё же ещё стартап.