Алиса из страны IT-чудес: трое из Латвии хотели покорить весь мир. У них получилось!

Год близится к концу. Самое время оглянуться назад и вспомнить о тех, кто сделал его особенным. Эти люди вдохновляют, восхищают и вызывают гордость. TVNET запускает серию статей #ГордимсяБытьЗдесь.
Вначале их было трое и... огромная вера в то, что о них узнают во всём мире. Спустя 7 лет всё так и есть - в Старой Риге расположился словно кусочек "Кремниевой долины" - офис крутого латвийского стартапа Infogram, который теперь уже часть команды, состоящей более чем из 300 человек с коллегами в Сан-Франциско и Будапеште.
Её зовут Алиса Дирика, и своим примером она ломает устаревшие стереотипы о том, что IT-индустрия - это только про мужчин.
Infogram - не путать с Instagram!
Эта история началась в ноябре 2011 года. Трое безумцев из Латвии решили доказать всему миру, что массивы информации можно показать просто, эстетично и главное - понятно. И мир им поверил!
Сегодня созданной ими платформой Infogram пользуются более 4 миллионов зарегистрированных пользователей по всему миру. Это удивительно наглядное решение для того, чтобы проиллюстрировать любые неинтересные статистические (и не только) данные человеческим способом, создавая красивые инфографики.
Вы точно их видели в новостях в СМИ, презентациях в универах и различных рекламных буклетах... Ими пользуются все крупнейшие порталы в Латвии и не только.
Их используют целые университеты, большие организации вроде Transparency International и такие мировые бренды, как Linkedin, Good Year, TomTom, MSN, Euronews и многие другие.
Чтобы было проще понять, что это - рассмотрим наглядный пример. TVNET недавно пофантазировал и на основании данных статистиков с помощью Infogram представил, что было бы с нами, если бы в Латвии проживало всего 100 человек:
Теперь такие графики делают по всему миру, возможности - безграничны: карты, лица, фотографии, цифры, чего там только нет! То, что видим мы как результат - лишь вершина айсберга, состоящего из скрупулёзной работы программистов, разработчиков, дизайнеров и не только.
Алиса из страны IT-чудес!
За этой красивой и современной идеей стоит и Алиса - она была одной из тех троих, кто с нуля запустил проект теперь уже с мировым именем.
На тот момент ей не было и 25, она отвечала за дизайн - за то, как это всё будет выглядеть. Теперь она - одно из ключевых звеньев цепи, человек-оркестр, который принимает решения, каким будет Infogram сегодня, завтра и в будущем.
Мы встретились в помещениях Infogram. Здесь веет крутой атмосферой стартапа - свободный офис, нет кабинетов, нет серого ковра,
все сидят вместе, можно перемещаться по всему пространству, на входе - тапочки, можно писать код на диване, работать из дома удалённо...
А по средам они заказывают завтрак и ланч в офис, регулярно вместе выходят на обеды. Да, здесь приятно просто быть!
По словам Алисы, несмотря на то, что компании уже 7 лет и она уже по-настоящему гигант, Infogram - всё же ещё стартап.
"Стартап - это образ мышления и способность адаптироваться и быть смелыми БЫСТРО менять свои решения без "вертикальных" корпоративных процедур и долгих согласований. Работает - хоп, вперёд, нет - откидываем и идём дальше!" - подчеркивает Алиса.
"Главная цель - расти, стремительно расти, и пока ты такой - ты стартап.
Это не просто офисная культура, это постоянная цель - расти! Пока мы меняемся, экспериментируем и быстро воплощаем идеи - мы стартап",
- убеждена она.
Стоит отметить, что с 2017 года Infogram - часть большой компании PREZI, базирующейся в Венгрии. Prezi купили Infogram, так как им было по пути - первые делали динамичные презентации, вторые могли дополнить их такими же крутыми графиками - их союз был закономерен.
"Infogram с первого дня хотел быть глобальным. PREZI - в 10 раз больше нас, у них в 10 раз больше пользователей, в 10 раз больше привлечённых инвестиций, в 10 раз больше ресурсов...
Это то, что нам было необходимо, чтобы достичь цели, поэтому это был логичный следующий шаг", - рассказала Алиса.
Теперь это команда из более чем 300 человек с офисами в Риге, Будапеште и Сан-Франциско. Полное слияние культур, навыков и опыта, которыми они обмениваются каждый день. Непосредственно в Риге находятся 40 человек - преимущественно это разработчики, дизайнеры, а также продажи и поддержка (15 человек).
Галерея: Офис Infogram в Риге
Женщины могут не только кликать!
Грусть Алисы в том, что из этих 40 сотрудников девушек крайне мало... Например, в команде "продукта" их три из 15, в продажах и маркетинге, конечно, есть девушки, а среди разработчиков, к сожалению, нет ни одной...
Именно это и хочет поменять Алиса, ломая устаревшие стереотипы о том, что IT-технологии - это только для мужчин.
Она хочет донести до девушек, что сфера IT - это то место, где можно быстро расти, это индустрия, которая не позволяет застрять, индустрия без географии - можно работать в интернациональной компании и из офиса в Риге присутствовать в целом мире - редко какая индустрия дает такие возможности.
По её мнению,
девушки не осознают, что "помогать людям, животным, быть в искусстве" и т. д. возможно, работая в сфере IT.
"Разрабатывая приложение, можно спасти миллионы, а не десятки жизней людей и животных...
Образ IT - парень с усами, который сидит у компьютера и пишет код, бесконечно устарел.
Сегодня любой интерес можно развить с помощью технологий. Это не индустрия сама по себе, она везде, все интересы связаны с технологиями",
- говорит Алиса.
Чтобы её голос был услышан, она поддержала движение Riga Tech Girls - первое сообщество в Латвии, цель которого - образовывать и вдохновлять девушек и женщин в мире технологий.
В Riga Tech Girls собрались представительницы прекрасного пола из всех IT-компаний Латвии: Cognizant, The Mill, Infogram, Accenture, Microsoft, TechHub, TechChill, Digital Freedom Festival, TWINO, Riga Coding School, JavaGuru, LIKTA.
Как говорит Алиса, если это девушка и она работает в IT-сфере, "она точно знает о нас".
Что забавно, девушки никак не менее одарённые, чем парни:
по статистике, их много на олимпиадах по математике, информатике, физике, но почему-то потом они поступают на врачей, а не, скажем, на программистов.
Одна из причин - это банально стереотипы, неправильное восприятие индустрии, непонимание, что технологии связаны с абсолютно любыми интересами, убеждена Алиса.
Поэтому в рамках движения Riga TechGirls девушки встречаются на воркшопах, учатся, делятся навыками и умениями и своим примером и трудом доказывают, что
в мир технологий пропуск есть не только у мужчин, и уже давно дело женщин "не только кликать, но и СОЗДАВАТЬ то, что можно кликать!".
В мае прошлого года сообщество Riga TechGirls резко раскритиковало рекламу одного из гигантов индустрии - компании LMT.
В частности, в рекламе LMT под названием "LMT. Бизнес. Инновации." мужчины преподносятся как новаторы, а женщина появляется лишь в одном кадре, слушая пояснения новатора-мужчины.
Помимо прочего, видео сопровождается стихотворением со словами "Мальчики не унимаются, мальчики спрашивают, у мальчиков всегда в руках всё горит" (В оригинале: "Puikas nerimst, puikas taujā, Puikām nemiers vienmēr saujā". - Прим. ред.).
По мнению девушек,
такой видеоряд, а также словесное сопровождение - глубокое оскорбление женщин, работающих в отрасли и ежедневно вносящих вклад в развитие индустрии.
В этой рекламе наблюдается так называемый Mansplain - термин, пришедший из английского языка и сложившийся от слияния двух слов - "мужчина" и "объясняет".
Так описывают манеру, при которой обычно в унизительном, облегчённом и утверждающем формате мужчина что-то объясняет женщине.
Позднее LMT связались с Riga TechGirls и сообщили, что всерьёз обеспокоены таким заявлением, а также открыты для того, чтобы ломать эти стереотипы.
Но факт остаётся фактом - к сожалению, клип, культивирующий стереотипы, близок к истине - в ЕС женщины составляют лишь 17% от всех трудоустроенных в IT-отрасли.
Однако самое время задуматься о потенциале женщин - уже сейчас спрос на IT-навыки огромен, уже сейчас не хватает рук.
По прогнозам Министерства экономики, к 2020 году дефицит составит 16 000 сотрудников. Не привлекая новых талантливых профессионалов, эту статистику не удастся исправить. Женщины - это ответ на "дыру" в отрасли, убеждены в Riga Tech Girls.
Наверняка все смотрели сериал "Секретные материалы" (The X-Files), где одной из главных героинь была агент Дана Скалли.
Что интересно, в исследовании выяснилось, что её образ вдохновил целое поколение женщин обратиться в науку - этот факт стали называть "эффект Скалли".
Так и в Riga TechGirls убеждены, что на выбор карьеры очень сильно влияют ролевые модели, которые распространяют СМИ, учителя, родители. Поэтому их миссия подобна "эффекту Скалли" - нести в массы образ успешной женщины программиста, разработчика, IT-гуру!
О женском
И напоследок. Ошибочно думать, что девушка-программист - это мужеподобный фрик. Все девушки, занятые в индустрии, в то же самое время жёны, мамы, хозяйки... В отрасли много успешных примеров многодетных мам - это не преграда.
"Вокруг меня много примеров счастливых женщин, я ими вдохновляюсь, когда мне трудно. Это женщины индустрии и не только, и их советы мне помогают. Всё возможно!"
- признаётся Алиса.
Однако важный момент личной жизни и стартапов - всё очень зависит от стадии компании. Общепринятый факт: начинать необходимо как можно раньше - пока у тебя нет семьи, детей, так как начало стартапа - это 24/7, ты 100% своего времени отдаешь работе, посещая акселераторы, путешествуя, и в это время баланс найти крайне сложно. Как правило, время первых стартапов - это университет, говорит Алиса.
Компании Infogram было четыре года, когда она стала мамой. То есть это было уже "зрелое" предприятие, команда - в этот период уйти в декрет, конечно, было проще,
призналась наша героиня, теперь уже мама трёхлетнего малыша.
Девушки, расширяйте сознание, границы - мир у ваших ног, и один из ключиков к нему - IT-индустрия!